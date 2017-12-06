Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
Что вы знаете о психологии: тест
Гениальные альтернативы покупным игрушкам для годовалого ребенка
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Екатерина Стриженова затмила всех на модной вечеринке
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Полина Гагарина сменила имидж ради новой съемки
Бритни Спирс надела мини-платье и меха (фото)
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
8День благодарения
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
23:20 (мск), источник: РИА Новости

В Стамбуле проходит акция протеста после заявления Трампа о Иерусалиме

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Общество молодежи Анатолии (AGD) проводит у здания генконсульства США в Стамбуле акцию протеста в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает газета Hurriyet.

Источник: AP 2017

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее председатель стамбульского отделения AGD Али Угур Булут сообщил РИА Новости, что такие акции планируется провести по всей Турции, чтобы «единым фронтом выступить против этой несправедливости, проявив чувство солидарности со всей мусульманской общиной».

Отмечается, что в акции участвуют несколько сотен человек. Протестующие скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также выражают поддержку Палестине. Полиция не препятствуют ее проведению.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ряд молодежных организаций проводят аналогичную акцию у здания посольства США в Анкаре.

Трамп меняет столицу Израиля: обстановка накалена до предела
Во время загрузки произошла ошибка.
22:12 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В МОК придумали, как и РФ не пустить и российские деньги не потерять
Последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны. Мнение
Путин объявил об участии в президентских выборах
Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
Дед Мороз рассказал о самых популярных просьбах детей
Спорт
Как российских спортсменов будут допускать на Олимпиаду Все подробности о том, по какому принципу МОК будет приглашать российских спортсменов для выступлений в нейтральном статусе на Играх в Пхенчхане
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь