В Стамбуле проходит акция протеста после заявления Трампа о Иерусалиме

Источник: AP 2017

В среду Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее председатель стамбульского отделения AGD Али Угур Булут сообщил РИА Новости, что такие акции планируется провести по всей Турции, чтобы «единым фронтом выступить против этой несправедливости, проявив чувство солидарности со всей мусульманской общиной».

Отмечается, что в акции участвуют несколько сотен человек. Протестующие скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также выражают поддержку Палестине. Полиция не препятствуют ее проведению.