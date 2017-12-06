Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов

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«Когда Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим, — говорит Саакашвили. — Я потерял где-то килограммов 30. Но это ничего. Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи».

По его словам, нынешняя власть «убивает» средний класс и малый бизнес, поэтому протесты поддерживают именно эти слои населения.

«Почему так много малых бизнесменов столько всего сюда приносят: дрова, деньги, чай, лекарства для меня?— задается вопросом экс-президент. — Не потому, что они меня любят. А потому, что они любят Украину… Я чувствую дух Майдана тут сейчас».

Во вторник Михаила Саакашвили задержали по уголовному делу о содействии преступным организациям и сокрытии противозаконной деятельности. Сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать отставки Порошенко. Позднее они организовали палаточный городок. Сейчас экс-президент Грузии объявлен в розыск.