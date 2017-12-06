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23:39 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер партии «Рух новых сил», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что сбросил несколько десятков килограммов после того, как лишился украинского гражданства. Политика цитирует издание «Гордон».

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13
фотографий
13
фотографий

«Когда Порошенко лишил меня гражданства, я был не в очень хорошей форме, я был чуть-чуть потолстевшим, — говорит Саакашвили. — Я потерял где-то килограммов 30. Но это ничего. Он посадил на диету весь украинский народ. Не нужны нам такие диетологи».

По его словам, нынешняя власть «убивает» средний класс и малый бизнес, поэтому протесты поддерживают именно эти слои населения.

«Почему так много малых бизнесменов столько всего сюда приносят: дрова, деньги, чай, лекарства для меня?— задается вопросом экс-президент. — Не потому, что они меня любят. А потому, что они любят Украину… Я чувствую дух Майдана тут сейчас».

Во вторник Михаила Саакашвили задержали по уголовному делу о содействии преступным организациям и сокрытии противозаконной деятельности. Сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать отставки Порошенко. Позднее они организовали палаточный городок. Сейчас экс-президент Грузии объявлен в розыск.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия «Рух новых сил» Саакашвили. После первой недели митингов большинство участников заявили о прекращении протеста.

Сторонники Саакашвили готовятся к новому штурму со стороны СБУ
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22:27 (мск)© Ньюстюб
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