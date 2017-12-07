Конгресс США провалил импичмент Трампу

Источник: AP 2017

Резолюция была внесена демократом Элом Грином. Агитируя проголосовать «за», он сказал, что президентство Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе, а также дискредитировало сам институт главы государства.

Против документа голосовали не только республиканцы, но и значительное количество демократов. Как отметила лидер демократической фракции Нэнси Пелоси, сейчас не настало время рассматривать статьи импичмента.

Для импичмента президента необходимо набрать большинство голосов в палате представителей, а после этого — более двух третей в сенате.