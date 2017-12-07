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00:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгресс США провалил импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов отклонила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Поддержали документ 58 человек, 364 выступили против, сообщает The Hill.

Источник: AP 2017

Резолюция была внесена демократом Элом Грином. Агитируя проголосовать «за», он сказал, что президентство Трампа привело к росту расизма и ненависти в обществе, а также дискредитировало сам институт главы государства.

Против документа голосовали не только республиканцы, но и значительное количество демократов. Как отметила лидер демократической фракции Нэнси Пелоси, сейчас не настало время рассматривать статьи импичмента.

Для импичмента президента необходимо набрать большинство голосов в палате представителей, а после этого — более двух третей в сенате.

К концу октября петиция, размещенная на сайте американского миллиардера Тома Стайера, набрала более миллиона подписей.

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