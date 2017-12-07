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00:20 (мск), источник: ТАСС

Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп

ТАСС, 7 декабря. Правительство Сирии считает, что судьбу Иерусалима решит история, а не президент одной страны.

Источник: AP 2017

Об этом говорится в заявлении администрации сирийского президента Башара Асада, которое было опубликовано на ее официальной странице в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

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В заявлении администрации Асада говорится, что вся арабская нация будет поддерживать дело палестинского народа до тех пор, пока он не создаст собственное государство со столицей в Иерусалиме.

«Будущее Иерусалима не определяется одним государством или президентом, оно определяется его историей, а также волей и решимостью в достижении целей палестинского дела, которое будет живо в сознании арабской нации до тех пор, пока не будет основано палестинское государство с Иерусалимом в качестве столицы», — говорится в заявлении.

Трамп, выступая в среду в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, одновременно он поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в этот город.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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6 декабря© Ньюстюб
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