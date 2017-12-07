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18:44 (мск), источник: ТАСС

Путин вручит награды сотрудникам ГК «Ростех»

Церемония приурочена к празднованию 10-летия со дня основания корпорации.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручит награды сотрудникам ГК «Ростех», сообщили в пресс-службе Кремля.

«7 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин вручит государственные награды сотрудникам ГК “Ростех”. Церемония приурочена к празднованию 10-летия со дня основания корпорации», — отмечается в сообщении.

ГК "Ростех" объединяет целые отрасли российской промышленности - вертолетостроение, двигателестроение, электроника, авиационные системы и компоненты, автомобилестроение, стрелковое оружие, радиоэлектронные технологии и др.

На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов, которые занимаются разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции.

Ранее руководитель госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что по итогам 2016 года в корпорации нет ни одного банкротного предприятия, все они дают прибыль. В целом показатель консолидированной прибыли составил 88 млрд рублей, а выручка по итогам текущего года будет на уровне 1,5 трлн рублей.

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