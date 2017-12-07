Путин вручит награды сотрудникам ГК «Ростех»

На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов, которые занимаются разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции.

Ранее руководитель госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что по итогам 2016 года в корпорации нет ни одного банкротного предприятия, все они дают прибыль. В целом показатель консолидированной прибыли составил 88 млрд рублей, а выручка по итогам текущего года будет на уровне 1,5 трлн рублей.