Путин вручит награды сотрудникам ГК «Ростех»
Церемония приурочена к празднованию 10-летия со дня основания корпорации.
Церемония приурочена к празднованию 10-летия со дня основания корпорации.
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручит награды сотрудникам ГК «Ростех», сообщили в
«7 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин вручит государственные награды сотрудникам ГК “Ростех”. Церемония приурочена к празднованию 10-летия со дня основания корпорации», — отмечается в сообщении.
На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов, которые занимаются разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции.
Ранее руководитель госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что по итогам 2016 года в корпорации нет ни одного банкротного предприятия, все они дают прибыль. В целом показатель консолидированной прибыли составил 88 млрд рублей, а выручка по итогам текущего года будет на уровне 1,5 трлн рублей.