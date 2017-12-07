Члены Совбеза ООН инициировали экстренное заседание из-за позиции США по Иерусалиму

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«В свете сделанного сегодня (в среду — ИФ) заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря», — говорится в совместном заявлении дипмиссий.

Как отмечают западные СМИ со ссылкой на дипломатов, члены СБ ООН могут собраться в пятницу.