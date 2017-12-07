Члены Совбеза ООН инициировали экстренное заседание из-за позиции США по Иерусалиму
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Больше половины
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Больше половины
«В свете сделанного сегодня (в среду — ИФ) заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря», — говорится в совместном заявлении дипмиссий.
Как отмечают западные СМИ со ссылкой на дипломатов, члены СБ ООН могут собраться в пятницу.
Ранее Трамп, выступая в среду в Белом Доме, заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переводу посольства США из