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01:37 (мск), источник: Интерфакс

Члены Совбеза ООН инициировали экстренное заседание из-за позиции США по Иерусалиму

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Больше половины стран-членов Совета Безопасности ООН запросили проведение экстренной встречи в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Источник: Reuters

«В свете сделанного сегодня (в среду — ИФ) заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря», — говорится в совместном заявлении дипмиссий.

Как отмечают западные СМИ со ссылкой на дипломатов, члены СБ ООН могут собраться в пятницу.

Ранее Трамп, выступая в среду в Белом Доме, заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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