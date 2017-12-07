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07:03 (мск), источник: "Российская газета"

Депутаты внесли 295 поправок в проект бюджета Новосибирской области

На прошедшей сессии новосибирского Законодательного собрания депутаты во втором чтении приняли проект бюджета на 2018-й и плановый период 2019—2020 годов.

Важнейший для региона финансовый документ был одобрен после внесения в него 295 поправок, что стало своеобразным рекордом. Примечательно, что на столь масштабную работу ушло меньше месяца, при этом ряд поправок депутаты называют ключевым и для развития региона.

— Поправки поступили и от правительства Новосибирской области, и от региональной прокуратуры, и, конечно, от комитетов и депутатов Законодательного собрания. Одной из ключевых можно считать выделение дополнительных 200 миллионов рублей на реализацию программы «Чис-тая вода». Если в прошлом году, когда вносилась аналогичная поправка, бюджет вообще не предусматривал средств на эту программу, то в нынешнем бюджетном послании уже было предусмотрено 200 миллионов рублей. В итоге на реализацию программы направят 400 миллионов, и это серьезный результат, — подчеркнул председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

Из двухсот миллионов рублей, что дополнительно выделены на «Чистую воду», тридцать миллионов будет потрачено на строительство дамбы в Ордынском районе.

Это сооружение, по общему мнению парламентариев, имеет большое значение для всех районов области, находящихся в Приобье.

Кроме того, ряд существенных поправок внес аграрный комитет. Их результатом стало выделение дополнительных пятидесяти миллионов рублей на увеличение заработной платы государственным ветеринарным работникам. Еще двадцать миллионов направят на содержание безнадзорных животных.

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Серьезные изменения были приняты и в пользу областного центра. Суммарно они оцениваются в 150 миллионов рублей: две трети этих средств предназначены для строительства и благоустройства территорий, треть — для ремонта дорог в частном секторе Новосибирска.

По словам Александра Морозова, общая цена поправок составила 10,5 миллиарда руб-лей, еще по 7,8 миллиарда были перераспределены в планах на 2019-й и 2020 год.

Как уточнил во время обсуждения документа зампредседателя бюджетного комитета заксобрания Валентин Сичкарев, около двадцати процентов перераспределенных средств предполагается израсходовать на исполнение наказов избирателей.

— Депутаты, предлагая поправки, обозначают тем самым приоритеты развития территорий Новосибирской области, — отметил Валентин Сичкарев. — Они структурно отображены в наказах избирателей — это газификация, дороги, чистая вода, культура, первичная медицинская помощь, строительство ФАПов и так далее. Сейчас нам необходимо проанализировать состояние, в котором находится все это хозяйство. Ведь в следующем году нам также предстоит несколько корректировок бюджета, исходя из опыта, это два-четыре миллиарда рублей. Работу над этими поправками нужно начать заблаговременно, чтобы доля финансирования наказов в общем объеме была еще выше.

Депутаты не обошли стороной и проблему нецелесооб-разного расходования средств. В Бюджетном кодексе закреплен принцип, согласно которому необходимо достигать заданных результатов, используя наименее возможный объем финансов.

Но, по мнению первого заместителя председателя заксобрания Андрея Панферова, отдельные чиновники либо забывают об этом принципе, либо не знают о его существовании. Нередко в рамках госзакупок за счет бюджетных средств приобретают автомобили премиум-класса, роскошную мебель и другие предметы «нескромного» чиновничьего обихода.

— Свежий пример: МУП жилищно-коммунального хозяйства города Барабинска в мае этого года купил легковой автомобиль с минимальной начальной ценой контракта 1,6 миллиона рублей, — рассказал Андрей Панферов. — Несмотря на то, что это не нарушает закон, потраченная сумма превышает норматив, установленный для руководителей органов государственной власти. Таких примеров достаточно. И необходимо, чтобы чиновники на местах тратили деньги сооб-разно бюджету, который они имеют. А то получается, что сначала покупают дорогие автомобили, а потом просят, чтобы им выделили большие суммы на выравнивание бюджетов в районах.

Кстати.

Законом об областном бюджете на 2018−2020 годы предусматривается выделение ассигнований в 2018-м бюджету города Новосибирска в сумме свыше 2,3 миллиарда рублей. По данным регионального минфина, более четверти этой суммы будет направлено на строительство школ по улицам Титова и Тюленина и на завершение строительства проблемных жилых домов. Порядка 1,4 миллиарда рублей поступит в дорожный фонд областного центра.

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