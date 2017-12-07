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04:08 (мск), источник: Интерфакс

КНДР заявила о неизбежности корейской войны

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Проводимые США совместно с Южной Кореей масштабные военные учения и последние заявления американских чиновников являются свидетельствами подготовки США к нанесению удара по КНДР, заявил МИД Северной Кореи.

Источник: AP 2017

«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении представителя северокорейского МИД.

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В нем подчеркивается: «Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове».

Дипломат отметил, что «сейчас остается только один вопрос: когда война разразится». Он подчеркнул: «Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем».

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что возможность войны с Северной Кореей «нарастает каждый день». В свою очередь сенатор Линдси Грэм предупредил, что в связи с угрозой войны следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников американских учреждений.

С понедельника в районе Корейского полуострова проходят крупнейшие совместные учения ВВС США и Южной Кореи с участием 230 самолетов.

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