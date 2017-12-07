КНДР заявила о неизбежности корейской войны

Источник: AP 2017

«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении представителя северокорейского МИД.

В нем подчеркивается: «Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове».

Дипломат отметил, что «сейчас остается только один вопрос: когда война разразится». Он подчеркнул: «Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем».

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что возможность войны с Северной Кореей «нарастает каждый день». В свою очередь сенатор Линдси Грэм предупредил, что в связи с угрозой войны следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников американских учреждений.