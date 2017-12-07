Египетский аналитик: арабы не смогут ответить США на перенос посольства в Иерусалим
КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Арабские страны не смогут принять действенных мер в ответ на решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из
КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Арабские страны не смогут принять действенных мер в ответ на решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из
«В ответ на решение США со стороны арабских государств не будет предпринято никаких решительных, позитивных шагов», — сказал бывший египетский дипломат. По его убеждению, «даже отдельные страны региона, связанные экономически с США, не имеют достаточно сильной позиции, которая позволила бы им повлиять на мнение Вашингтона или, тем более, на принятие решений Соединенными Штатами».
Как считает
Бывший замминистра иностранных дел Египта также предупредил об опасных последствиях решения Вашингтона для самих США.