Египетский аналитик: арабы не смогут ответить США на перенос посольства в Иерусалим

«В ответ на решение США со стороны арабских государств не будет предпринято никаких решительных, позитивных шагов», — сказал бывший египетский дипломат. По его убеждению, «даже отдельные страны региона, связанные экономически с США, не имеют достаточно сильной позиции, которая позволила бы им повлиять на мнение Вашингтона или, тем более, на принятие решений Соединенными Штатами».

Как считает аль-Муниси, признание Иерусалима столицей Израиля является попыткой президента США Дональда Трампа «ублажить еврейское лобби в американском Конгрессе, а также стремлением отвлечь от внутренних проблем в самих Соединенных Штатах». По словам египетского аналитика, «это именно тот шаг, которого очень долго ожидал Израиль». «Израиль, — заметил политолог, — более всех выиграет от данного решения администрации Трампа».