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04:36 (мск), источник: ТАСС

Египетский аналитик: арабы не смогут ответить США на перенос посольства в Иерусалим

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Арабские страны не смогут принять действенных мер в ответ на решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Такое мнение, как пишет газета Al Ahram, высказал в среду политический аналитик, бывший заместитель министра иностранных дел Египта Мухаммед аль-Муниси.

«В ответ на решение США со стороны арабских государств не будет предпринято никаких решительных, позитивных шагов», — сказал бывший египетский дипломат. По его убеждению, «даже отдельные страны региона, связанные экономически с США, не имеют достаточно сильной позиции, которая позволила бы им повлиять на мнение Вашингтона или, тем более, на принятие решений Соединенными Штатами».

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Как считает аль-Муниси, признание Иерусалима столицей Израиля является попыткой президента США Дональда Трампа «ублажить еврейское лобби в американском Конгрессе, а также стремлением отвлечь от внутренних проблем в самих Соединенных Штатах». По словам египетского аналитика, «это именно тот шаг, которого очень долго ожидал Израиль». «Израиль, — заметил политолог, — более всех выиграет от данного решения администрации Трампа».

Бывший замминистра иностранных дел Египта также предупредил об опасных последствиях решения Вашингтона для самих США. Аль-Муниси полагает, что американской администрации «следовало бы прислушаться к голосу разума при принятии данного решения, так как оно вызовет безграничный гнев в арабском мире и непосредственно затронет интересы США и их граждан на Ближнем Востоке».

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