Травников прокомментировал назначение Владимира Юрзинова на пост главного тренера ХК «Сибирь»

«Команда на сегодняшний день играет не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Сегодня это десятое место в таблице и от зоны плей-офф нас отделяют 8 очков. Серьезная угроза, что команда не пройдет дальше, поэтому принято это решение. Надеюсь, что новому главному тренеру в кратчайший срок удастся поправить ситуацию», — сказал Травников.