Травников прокомментировал назначение Владимира Юрзинова на пост главного тренера ХК «Сибирь»
Врио губернатора Новосибирской области надеется, что Юрзинов сможет вывести команду в
Врио губернатора Новосибирской области надеется, что Юрзинов сможет вывести команду в
Травников прокомментировал назначение Владимира Юрзинова на пост главного тренера ХК «Сибирь», слова врио губернатора региона приводит портал «Р-Спорт».
«Команда на сегодняшний день играет не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Сегодня это десятое место в таблице и от зоны
Напомним, 7 декабря