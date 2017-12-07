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08:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Травников прокомментировал назначение Владимира Юрзинова на пост главного тренера ХК «Сибирь»

Врио губернатора Новосибирской области надеется, что Юрзинов сможет вывести команду в плей-офф.

Травников прокомментировал назначение Владимира Юрзинова на пост главного тренера ХК «Сибирь», слова врио губернатора региона приводит портал «Р-Спорт».

«Команда на сегодняшний день играет не так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба. Сегодня это десятое место в таблице и от зоны плей-офф нас отделяют 8 очков. Серьезная угроза, что команда не пройдет дальше, поэтому принято это решение. Надеюсь, что новому главному тренеру в кратчайший срок удастся поправить ситуацию», — сказал Травников.

Напомним, 7 декабря пресс-служба ХК «Сибирь» объявила об отставке Павла Зубова с поста главного тренера клуба. На его место назначен Владимир Юрзинов.

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