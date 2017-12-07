Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
На лице американца выросли грибы
Названа самая высокоплачиваемая певица мира
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
Годы не властны: Алфёрова в чёрном платье восхитила Сеть - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
11:35 (мск), источник: NewsKo

Глава Перми поручил Ленинскому району «поднажать» в уборке снега

Вчера, 6 декабря, в рамках вечернего инспекционного выезда глава Перми Дмитрий Самойлов оценил качество содержания территории Ленинского, Дзержинского, Индустриального и Свердловского районов.

Градоначальник совместно с сотрудниками управления внешнего благоустройства и главами районных администраций проехал по маршруту, составленному исходя из жалоб жителей.

Читайте также
Глава Перми отправил руководителей районов на уборку снега

Объезд проводился поздно вечером, поскольку крупногабаритную технику для уборки и вывозки снега подрядчики выводят в основном ночью, чтобы не создавать помех для движения транспорта. При таких осадках в ночное время в городе работает порядка 230−250 единиц снегоуборочной техники.

На улице Сибирской нарекания главы города вызвало содержание платных парковок.

 — Вы сами видите, где нужно поднажать. «Хвостов» еще много. Сосредоточьтесь на очистке парковочных карманов и тротуаров, — поставил задачу главе администрации Ленинского района Дмитрий Самойлов.

Ненормативное содержание тротуаров и не расчищенная автобусная остановка, затрудняющая посадку и высадку пассажиров, были зафиксированы на площади у Центрального рынка. Глава Ленинского района Александр Козенков пообещал к утру отработать все замечания.

Также объезд прошел по шоссе Космонавтов, улицам Мильчакова, Карпинского, Мира, Куйбышева, Хлебозаводская, Краснополянская, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту.

 — Видим, что очистка проезжей части проведена достаточно хорошо. Утром мне поступали жалобы по улице Героев Хасана, но сейчас вижу, что в целом недочеты устранены. Но при этом есть серьезные недоработки на тротуарах и остановочных площадках. Исправить положение по тротуарам и остановкам — сейчас задача номер один для подрядных организаций, — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Контрольные объезды других территорий города пройдут в ближайшие дни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чудеса верят в тебя
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь