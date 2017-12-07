Омская прокуратура подтвердила наличие фирмы в Чехии у депутата Седельникова

Сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских подтвердил наличие заграничной недвижимости у депутата Заксобрания Владимира Седельникова.

Речь идет о фирме в столице Чехии, в Праге, а также вкладе в 68 тысяч чешских крон. 21 декабря, на заседании Заксобрания будет решен вопрос о лишении депутатских полномочий Владимира Седельникова.

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Сергей Цериградских, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области:

— Информация, что депутат Владимир Седельников имеет деятельность в Чехии, подтвердилась. Информацию направили в Заксобрание. Там специальная комиссия примет решение о мере ответственности.

Отметим, что, скорее всего, депутат Заксобрания Владимир Седельников лишится не только мандата, но и зарубежных активов.