Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
На лице американца выросли грибы
Жириновский прокомментировал отстранение России от Олимпиады
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Глава НАТО заговорил о решении Путина снова стать президентом
МОК в растерянности: символика РФ озадачила
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Годы не властны: Алфёрова в чёрном платье восхитила Сеть - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
11:38 (мск), источник: Om1.ru

Омская прокуратура подтвердила наличие фирмы в Чехии у депутата Седельникова

Парламентария, возможно, лишат мандата.

Сегодня, 7 декабря, на пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских подтвердил наличие заграничной недвижимости у депутата Заксобрания Владимира Седельникова.

Речь идет о фирме в столице Чехии, в Праге, а также вкладе в 68 тысяч чешских крон. 21 декабря, на заседании Заксобрания будет решен вопрос о лишении депутатских полномочий Владимира Седельникова.

Читайте также
Седельников и Калинин стали самыми богатыми кандидатами в Заксобрание

Сергей Цериградских, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области:

— Информация, что депутат Владимир Седельников имеет деятельность в Чехии, подтвердилась. Информацию направили в Заксобрание. Там специальная комиссия примет решение о мере ответственности.

Отметим, что, скорее всего, депутат Заксобрания Владимир Седельников лишится не только мандата, но и зарубежных активов.

Напомним, что не так давно лишился дома в Германии другой, теперь уже бывший депутат, Горсовета, Василий Мамонтов. Правда, еще до начала судебного процесса вице-спикер снял с себя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске арестован экс-глава Росприроднадзора Щербаков
За спрятанные в Омске канцерогены директору фирмы «Мерк» грозит менее трех лет колонии
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь