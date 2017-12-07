Омская прокуратура подтвердила наличие фирмы в Чехии у депутата Седельникова
Парламентария, возможно, лишат мандата.
Парламентария, возможно, лишат мандата.
Сегодня, 7 декабря, на
Речь идет о фирме в столице Чехии, в Праге, а также вкладе в 68 тысяч чешских крон. 21 декабря, на заседании Заксобрания будет решен вопрос о лишении депутатских полномочий Владимира Седельникова.
Сергей Цериградских, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области:
— Информация, что депутат Владимир Седельников имеет деятельность в Чехии, подтвердилась. Информацию направили в Заксобрание. Там специальная комиссия примет решение о мере ответственности.
Отметим, что, скорее всего, депутат Заксобрания Владимир Седельников лишится не только мандата, но и зарубежных активов.
Напомним, что не так давно лишился дома в Германии другой, теперь уже бывший депутат, Горсовета, Василий Мамонтов. Правда, еще до начала судебного процесса