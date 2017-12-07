Минниханов: советую поехать в Узбекистан, если вы там еще не были

«В Узбекистане живет братский народ и около 300 тысяч татар. Визит получился очень содержательным. Новое руководство страны очень позитивно относится к нашим контактам, мы изучаем возможности для наших крупных компаний быть представленными на рынке Узбекистана. В то же время коллеги из Узбекистана также хотят изучить наш опыт», — заявил Минниханов.
По его словам, в ближайшее время будет подписано соглашение между республикой Татарстан и Ташкентской областью.
Напомним, во время трехдневного визита в Узбекистан с 23 по 25 сентября Рустам Минниханов посетил Самарканд, где возложил цветы на могилу первого президента Ислама Каримова и осмотрел основные достопримечательности. Затем в Ташкенте он встретился с представителями татарской диаспоры и министром культуры Бахтиёром Сайфуллаевым, побывал на концерте татарстанских артистов.
Кроме того, Минниханов поучаствовал в работе бизнес-форума и встретился с премьер-министром Адбуллой Ариповым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы республик подчеркнули, что есть возможность уже в ближайшие годы увеличить объемы торговли между Узбекистаном и Татарстаном до 200−300 миллионов долларов.