Минниханов: советую поехать в Узбекистан, если вы там еще не были

Источник: Sputnik

«В Узбекистане живет братский народ и около 300 тысяч татар. Визит получился очень содержательным. Новое руководство страны очень позитивно относится к нашим контактам, мы изучаем возможности для наших крупных компаний быть представленными на рынке Узбекистана. В то же время коллеги из Узбекистана также хотят изучить наш опыт», — заявил Минниханов.

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По его словам, в ближайшее время будет подписано соглашение между республикой Татарстан и Ташкентской областью.

Напомним, во время трехдневного визита в Узбекистан с 23 по 25 сентября Рустам Минниханов посетил Самарканд, где возложил цветы на могилу первого президента Ислама Каримова и осмотрел основные достопримечательности. Затем в Ташкенте он встретился с представителями татарской диаспоры и министром культуры Бахтиёром Сайфуллаевым, побывал на концерте татарстанских артистов.