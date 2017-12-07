Мэрия Новосибирска пытается не допустить забастовку водителей автобусов
Водители жалуются на задержку зарплаты и компенсаций.
Водители жалуются на задержку зарплаты и компенсаций.
Водители одного из автобусных маршрутов в левобережной части Новосибирска заявили о начале забастовки с 10 декабря. Транспортники жалуются на задержку зарплаты и долги мэрии по компенсациям за перевозку льготных пассажиров.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не считает ситуацию с выплатой компенсаций критической.
«Задолженность не растет. В том виде, в каком она существует, мы регулярно эту задолженность компенсируем. Мы планируем серьезные выплаты сделать к концу года. В значительной мере погасить эту задолженность. Собственно, это происходит всегда. Если вы вспомните и прошлый год, и позапрошлый, да и в течение года не сразу происходит компенсация за льготный проезд. Это связано и с технологиями, и с особенностями подсчета, учета льготников. Поэтому здесь ситуация не является вызывающей», — отметил Анатолий Локоть.
По мнению градоначальника, задержки зарплат в большей степени связаны с падением доходов перевозчиков
«Когда-то было хорошо, когда была возможность на конечных остановках стоять бесконечное количество времени. Сколько захотелось — пять, семь, десять минут. Тогда дожидались, набивали полный автобус. И это всех устраивало. Всех, кроме пассажиров», — пояснил Анатолий Локоть.
Еще одной причиной ухудшения финансовой ситуации на транспортных предприятиях он считает рост цен на топливо. При этом мэр Новосибирска заявил, что городские власти делают все возможное, чтобы избежать проведения забастовки. В частности, представители мэрии на переговорах с перевозчиками ищут варианты погашения задолженности по зарплате.