Мэрия Новосибирска пытается не допустить забастовку водителей автобусов

Источник: Sibnovosti.ru

Водители одного из автобусных маршрутов в левобережной части Новосибирска заявили о начале забастовки с 10 декабря. Транспортники жалуются на задержку зарплаты и долги мэрии по компенсациям за перевозку льготных пассажиров.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не считает ситуацию с выплатой компенсаций критической.

«Задолженность не растет. В том виде, в каком она существует, мы регулярно эту задолженность компенсируем. Мы планируем серьезные выплаты сделать к концу года. В значительной мере погасить эту задолженность. Собственно, это происходит всегда. Если вы вспомните и прошлый год, и позапрошлый, да и в течение года не сразу происходит компенсация за льготный проезд. Это связано и с технологиями, и с особенностями подсчета, учета льготников. Поэтому здесь ситуация не является вызывающей», — отметил Анатолий Локоть.

По мнению градоначальника, задержки зарплат в большей степени связаны с падением доходов перевозчиков из-за ужесточения контроля на конечных и крупных узловых остановках. Ревизоры стали чаще наказывать перевозчиков за слишком долгое ожидание пассажиров.

«Когда-то было хорошо, когда была возможность на конечных остановках стоять бесконечное количество времени. Сколько захотелось — пять, семь, десять минут. Тогда дожидались, набивали полный автобус. И это всех устраивало. Всех, кроме пассажиров», — пояснил Анатолий Локоть.