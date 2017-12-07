Дубровский вручил 18 южноуральцам государственные награды
Награды получили гендиректор «Юничела» Владимир Денисенко, глава управления кадров ММК Игорь Деревсков и другие.
Награды получили гендиректор «Юничела» Владимир Денисенко, глава управления кадров ММК Игорь Деревсков и другие.
Губернатор Борис Дубровский вручил 18 южноуральцам государственные награды и знаки отличия Челябинской области — их получили представители различных профессий, а также многодетные мамы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Поздравляю вас с высокими государственными наградами и почетными званиями. Среди награжденных — представители разных профессий. Для нашего региона это закономерно и еще раз доказывает, что добиться успеха и признания можно в любой отрасли, если
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены гендиректор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко и начальник управления кадров ММК Игорь Деревсков.
Заслуженным металлургом России признана калильщик Магнитогорского
Заслуженными врачами РФ стали: заведующая детской поликлиникой горбольницы № 1 Миасса Эллина Епифанова и замглавврача областного перинатального центра Алексей Фортыгин. Наград также удостоились пять жительниц Челябинской области, которые воспитывают по 5 и 6 детей.