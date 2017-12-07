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13:12 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский вручил 18 южноуральцам государственные награды

Награды получили гендиректор «Юничела» Владимир Денисенко, глава управления кадров ММК Игорь Деревсков и другие.

Губернатор Борис Дубровский вручил 18 южноуральцам государственные награды и знаки отличия Челябинской области — их получили представители различных профессий, а также многодетные мамы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Поздравляю вас с высокими государственными наградами и почетными званиями. Среди награжденных — представители разных профессий. Для нашего региона это закономерно и еще раз доказывает, что добиться успеха и признания можно в любой отрасли, если по-настоящему любить свое дело. Мы должны согласиться, что нет ничего более важного и значимого, чем труд и подвиг матери. В нашей области он отмечается особым знаком отличия “Материнская слава”. Пусть ваши дети добиваются больших успехов», — заявил Борис Дубровский.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены гендиректор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко и начальник управления кадров ММК Игорь Деревсков.

Заслуженным металлургом России признана калильщик Магнитогорского метизно-калибровочного завода Марина Коршунова. Почетного звания «Заслуженный метеоролог РФ» удостоилась начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменева.

Заслуженными врачами РФ стали: заведующая детской поликлиникой горбольницы № 1 Миасса Эллина Епифанова и замглавврача областного перинатального центра Алексей Фортыгин. Наград также удостоились пять жительниц Челябинской области, которые воспитывают по 5 и 6 детей.

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 Дубровский вручил 18 южноуральцам государственные награды
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