Дубровский вручил 18 южноуральцам государственные награды

«Поздравляю вас с высокими государственными наградами и почетными званиями. Среди награжденных — представители разных профессий. Для нашего региона это закономерно и еще раз доказывает, что добиться успеха и признания можно в любой отрасли, если по-настоящему любить свое дело. Мы должны согласиться, что нет ничего более важного и значимого, чем труд и подвиг матери. В нашей области он отмечается особым знаком отличия “Материнская слава”. Пусть ваши дети добиваются больших успехов», — заявил Борис Дубровский.