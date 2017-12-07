Генплан Алушты отправят на доработку

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьева подчеркнула, что авторы проекта не провели должного анализа по существующим муниципальным программам. После доработки Градсовет рассмотрит проект генерального плана курортного города повторно.

Кроме того, председатель градсовета, глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру строительства и архитектуры РК Сергею Кононову ознакомить членов совета с порядком по исключению объектов из списка «Стоп самострой!».

«Прошу заранее включить в рассылку критерии, по которым сможем исключать объекты из списка на основании соответствия определенным требованиям и мнения местной администрации, поскольку именно она отвечает за все эти нормативы», — призвал он.