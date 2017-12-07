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13:10 (мск), источник: РИА Крым

Генплан Алушты отправят на доработку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Архитектурно-градостроительный совет Крыма на очередном заседании принял решение отправить проект генерального плана Алушты на доработку. Об этом сообщает управление информации и пресс-службы главы РК.

Источник: РИА "Новости"

Главный архитектор Крыма Ирина Соловьева подчеркнула, что авторы проекта не провели должного анализа по существующим муниципальным программам. После доработки Градсовет рассмотрит проект генерального плана курортного города повторно.

Кроме того, председатель градсовета, глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру строительства и архитектуры РК Сергею Кононову ознакомить членов совета с порядком по исключению объектов из списка «Стоп самострой!».

«Прошу заранее включить в рассылку критерии, по которым сможем исключать объекты из списка на основании соответствия определенным требованиям и мнения местной администрации, поскольку именно она отвечает за все эти нормативы», — призвал он.

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