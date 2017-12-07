МИД РК заявил о позиции Казахстана относительно статуса Иерусалима
Министерство иностранных дел РК распространило заявление о позиции Казахстана относительно статуса Иерусалима.
Министерство иностранных дел РК распространило заявление о позиции Казахстана относительно статуса Иерусалима.
В нём сказано, что Казахстан выражает обеспокоенность в связи с ростом напряжённости вокруг ситуации, сложившейся
«Выступая за сохранение существующего статуса Иерусалима, Казахстан подтверждает свою приверженность
Также в нём указано, что решение
МИД РК сообщило, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе.
6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признаёт Иерусалим столицей Израиля. Он отметил, что подписанный им указ принят в интересах Соединённых Штатов и для налаживания мира между Израилем и Палестиной.
Незадолго после заявления Трампа Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что выступает против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу перспективу мира для израильтян и палестинцев.
Своё мнение относительно решения США высказал Папа Римский Франциск. Понтифик отметил, что не стоит переносить американское посольство в Израиле из