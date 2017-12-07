МИД РК заявил о позиции Казахстана относительно статуса Иерусалима

Источник: Informburo.kz

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В нём сказано, что Казахстан выражает обеспокоенность в связи с ростом напряжённости вокруг ситуации, сложившейся из-за возможного изменения статуса города Иерусалим, и призывает все вовлечённые стороны проявить сдержанность.

«Выступая за сохранение существующего статуса Иерусалима, Казахстан подтверждает свою приверженность палестино-израильскому урегулированию на основе международного права, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН 181 (1947), 242 (1967), 338 (1973), 2334 (2016) и Арабской мирной инициативы от 2002 года», — говорится в заявлении МИД РК.

Также в нём указано, что решение палестино-израильского конфликта должно осуществляться по принципу «два государства для двух народов», который предусматривает создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Фоторепортаж Трамп признал столицей Израиля Иерусалим Президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

МИД РК сообщило, что Казахстан в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН продолжит оказывать полную поддержку процессу восстановления стабильности в регионе.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признаёт Иерусалим столицей Израиля. Он отметил, что подписанный им указ принят в интересах Соединённых Штатов и для налаживания мира между Израилем и Палестиной.

Незадолго после заявления Трампа Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что выступает против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу перспективу мира для израильтян и палестинцев.