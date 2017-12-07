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16:10 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов об отношениях с Польшей: После зимы всегда бывает весна и лето

Сейчас российско-польские отношения переживают не самые лучшие времена, но надежда на их улучшение есть. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов после встречи с экс-генеральным консулом Польши в регионе Марцином Носалем в четверг, 7 декабря.

Источник: Калининград.Ru

— Мы говорили, что отношения как в природе. После зимы обязательно наступит весна и лето. Надеюсь, те усилия, которые предпринимают дипломаты, помогут наладить взаимодействие и дадут плоды, — отметил Алиханов.

Он также пожелал Носалю удачи на новом месте работы. Бывшего генконсула назначили заведующим консульской службой посольства Польши в Москве. Губернатор выразил надежду, что Носаль продолжит курировать Калининградскую область и не будет прерывать связей с регионом.

Марцин Носаль закончил свою дипломатическую миссию 25 октября 2017 года. Он представлял Польшу в регионе с марта 2014 года. Новым консулом республики в Калининграде стала Агнешка Марчак.

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