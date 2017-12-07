Алиханов об отношениях с Польшей: После зимы всегда бывает весна и лето

Источник: Калининград.Ru

— Мы говорили, что отношения как в природе. После зимы обязательно наступит весна и лето. Надеюсь, те усилия, которые предпринимают дипломаты, помогут наладить взаимодействие и дадут плоды, — отметил Алиханов.

Он также пожелал Носалю удачи на новом месте работы. Бывшего генконсула назначили заведующим консульской службой посольства Польши в Москве. Губернатор выразил надежду, что Носаль продолжит курировать Калининградскую область и не будет прерывать связей с регионом.