Из регионального политсовета «Единой России» вывели шесть человек

Из него исключили министра сельского хозяйства Александра Козюкова, члена крайизбиркома Алексея Копысова, заместителя руководителя региональной службы по тарифам и бывшего главу Краснокамского района Юрия Крестьянникова, главу ЗАТО Звездный Ирину Ободову, а также бывшего руководителя министерства по делам Кизеловского угольного бассейна Олега Сухорукова и экс-главу администрации губернатора Пермского края Рустема Юсупова.



Их место заняли региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов (за — 132 человека, против — 5), директор филиала НИУ ВШЭ Галина Володина (за — 134, против — 3), руководитель аппарата крайизбиркома Антон Маклаев (за — 134, против — 3). Также в новый состав регионального политсовета вошли замглавы администрации губернатора Леонида Политова (за — 136, против — 1), председателя регионального координационного совета сторонников «Единой России» Ирека Хазиева (за — 135, против -2) и депутата заксобрания Сергея Яшкина (единогласно).



Кроме того на конференции приняли изменения в состав региональной контрольной комиссии. Из комиссии были исключены замруководителя регионального исполкома Мария Бабушкина и экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов. Исключение господина Огородова связано с тем, что его членство в партии были приостановлено. Новыми членами контрольной комиссии были избраны Александр Козюков (единогласно) и Алексей Копысов (за — 135, против — 2).