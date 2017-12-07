Из регионального политсовета «Единой России» вывели шесть человек
На прошедшей сегодня краевой
На прошедшей сегодня краевой
Из него исключили министра сельского хозяйства Александра Козюкова, члена крайизбиркома Алексея Копысова, заместителя руководителя региональной службы по тарифам и бывшего главу Краснокамского района Юрия Крестьянникова, главу ЗАТО Звездный Ирину Ободову, а также бывшего руководителя министерства по делам Кизеловского угольного бассейна Олега Сухорукова и
Их место заняли региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов (за — 132 человека, против — 5), директор филиала НИУ ВШЭ Галина Володина (за — 134, против — 3), руководитель аппарата крайизбиркома Антон Маклаев (за — 134, против — 3). Также в новый состав регионального политсовета вошли замглавы администрации губернатора Леонида Политова (за — 136, против — 1), председателя регионального координационного совета сторонников «Единой России» Ирека Хазиева (за — 135, против -2) и депутата заксобрания Сергея Яшкина (единогласно).
Кроме того на конференции приняли изменения в состав региональной контрольной комиссии. Из комиссии были исключены замруководителя регионального исполкома Мария Бабушкина и