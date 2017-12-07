Лучшие муниципальные образования Воронежской области удостоились наград
Алексей Гордеев вручил гранты победителям региональных конкурсов.
Алексей Гордеев вручил гранты победителям региональных конкурсов.
От нескольких сот тысяч до 5 миллионов рублей получили городские и сельские поселения за достижение высоких
Село, получившее звание самого красивого, Алферовка Новохоперского района, выиграло один миллион рублей. Остальным тоже есть, чем похвастать. Например,
— Жители у нас очень активные, во всех мероприятиях участвуют. Допустим, даже в благоустройстве детской площадки. Мы
— Важно, что пошли преобразования на селе, и в это встроены люди. Я бы даже так сказал: люди, зачастую, сами выступают с инициативой, что необходимо делать, а мы с вами всё это поддерживаем. И, конечно, это совсем другая синергия, это такая совместная работа. Это сразу уверенность порождает, доверие друг к другу и перспективу жизни в сельских территориях, — отметил Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области.