Лучшие муниципальные образования Воронежской области удостоились наград

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От нескольких сот тысяч до 5 миллионов рублей получили городские и сельские поселения за достижение высоких социально-экономических показателей, использование информационных технологий, обеспечение безопасности. А также за благоустройство парков, скверов, пляжей.

Село, получившее звание самого красивого, Алферовка Новохоперского района, выиграло один миллион рублей. Остальным тоже есть, чем похвастать. Например, Русско-Буйловское поселение Павловского района не первый раз побеждает в конкурсах, на гранты покупают технику, обновляют городские коммуникации, развивают уличное освещение. Но главное, говорит глава, жители, которые поддерживают все инициативы и готовы помогать.

— Жители у нас очень активные, во всех мероприятиях участвуют. Допустим, даже в благоустройстве детской площадки. Мы всего-навсего купили оборудование, проявив активную жизненную позицию, жители участвовали в обустройстве, — рассказала Валентина Ворфоломеева, глава Русско-Буйловского сельского поселения.