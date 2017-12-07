В ЗакСе не смогли подсчитать, сколько в Петербурге обманутых дольщиков

По словам и.о. главы комстроя Евгения Барановского, сейчас в реестре пострадавших дольщиков в Петербурге значится 1869 человек. В этом году из него были исключены 643 дольщика. Однако проблемных домов за 11 месяцев 2017 года было введено целых 30 — на 431 тыс. кв. м и 8530 квартир. Несоответствие числа исключенных дольщиков с числом введенных объектов он не пояснил. Добавив, впрочем, позднее, что публичный реестр пострадавших ведется в заявительном, то есть добровольном порядке, а внутри комстроя имеется еще один, «внутренний» и настоящий, список тревожных точек и попавших в бедственное положение дольщиков.

При этом в 2016 году, как сказал Барановский, в городе было введено 3 недостроя, в 2015-м — четыре. Сейчас в «дорожной карте» стройкомитета по проблемным объектам 20 пунктов и 42 дома.

Комитет по социальной политике ведет свой собственный реестр «обманутых дольщиков, нуждающихся в защите». По словам главы ведомства Александра Ржаненкова, в нем значатся 132 человека, при том что обратились с просьбой о включении 292; не все удовлетворяли критериям включения в этот список. Ржаненков сообщил депутатам, что город пытается помочь таким дольщикам, заключая договоры на выкуп квартир с инвесторами; 44 квартиры для участников этого списка уже выкуплены, готовятся торги на еще 35 квартир. Любопытно, что город может также компенсировать пострадавшим дольщикам плату за съем другого жилья вместо неполученной квартиры — в размере до 8200 рублей в месяц. Однако, как заявил Ржаненков, этой возможностью воспользовались лишь 2 (две) семьи.

У координатора движения обманутых дольщиков Петербурга и Ленобласти цифры совершенно другие. По ее данным, в городе и области 47 недостроев и 35 766 тысяч семей, не получивших вовремя или вообще потерявших свои квартиры. 383 семьи — жертвы двойных продаж. В течение 2015 — 2017 годов частично или полностью проблемы решились на пяти объектах. По прикидкам дольщиков, еще 6 домов или ЖК могут быть сданы в 2018 — 2019 гг., еще семь — в 2020 — 2022 гг.

«Почему у вас такие разные цифры?» — возмутился депутат Андрей Васильев. И, не получив внятного ответа, заявил, что долевку нужно отменять не за три года, как велел президент, а срочно, прямо сейчас, чтобы не плодить обманутых дальше. Яблочник Борис Вишневский тоже полагает, что долевка — это «торговля воздухом» и предоставление застройщику кредита без процентов и обеспечения. А единоросса Никешина интересовало, почему город зачастую покупает квартиры у тех компаний, которые имеют недострои. Евгений Барановский объяснил это ценой (мало кто способен продавать по 60 — 66 тысяч за метр) и тем, что такие компании, как правило, пусть и с задержкой, но сдают дома и платят сотни миллионов рублей неустоек.