Додон не подпишет закон о запрете информационных передач РФ

Источник: Noi.md

Глава государства написал в соцсети, что данный законопроект Демократической партии не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом.

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Президент отметил, что «чем больше временное проевропейское парламентское большинство усиливает антироссийскую риторику и пытается испортить отношения с нашим стратегическим партнером, тем больше граждане Молдовы видят деструктивность подобных действий и их опасность, в первую очередь, для экономики страны, и как следствие, для жизни простых людей».

Глава государства называл маловероятным, что такого рода идеи, которые являются частью большого плана разжигания антироссийской истерики в стране — исключительно «продукт» Демпартии. По его словам, очевидно, что это также просьба извне, которая вписывается в общую, глобальную картину, направленную против России.

«Если парламентское большинство предполагает, что эти действия помогут им отбить желание у более 65% граждан Молдовы дружить с Российской Федерацией, то они глубоко ошибаются. Нас связывают многовековые исторические дружеские связи, общая Православная вера, общие экономические интересы и, я уверен, много общих совместных проектов на будущее», — заявил Игорь Додон.

Он указал на то, что в нынешний век информатизации, при достигнутом уровне проникновения интернета в нашей стране, подобные инициативы теряют смысл.

«Запреты не помогут, люди будут смотреть то, что они хотят, а не то, что им навязывают. Наоборот, то что запрещают, будут искать с ещё большим интересом», — отметил президент Молдовы.

Игорь Додон подчеркнул, что любые попытки ставить «палки в колеса» налаженному сотрудничеству и диалогу на уровне глав государств между Россией и Молдовой, которые неоднократно в течение этого года совершала Демпартия и её сателлиты, в итоге оборачивались полным фиаско.