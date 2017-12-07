Додон не подпишет закон о запрете информационных передач РФ
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ни при каких обстоятельствах не подпишет закон, предусматривающий полный запрет
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что ни при каких обстоятельствах не подпишет закон, предусматривающий полный запрет
Глава государства написал в соцсети, что данный законопроект Демократической партии не просто противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации, но и показывает всю беспомощность правительства и парламентского большинства перед народом.
Президент отметил, что «чем больше временное проевропейское парламентское большинство усиливает антироссийскую риторику и пытается испортить отношения с нашим стратегическим партнером, тем больше граждане Молдовы видят деструктивность подобных действий и их опасность, в первую очередь, для экономики страны, и как следствие, для жизни простых людей».
Глава государства называл маловероятным, что такого рода идеи, которые являются частью большого плана разжигания антироссийской истерики в стране — исключительно «продукт» Демпартии. По его словам, очевидно, что это также просьба извне, которая вписывается в общую, глобальную картину, направленную против России.
«Если парламентское большинство предполагает, что эти действия помогут им отбить желание у более 65% граждан Молдовы дружить с Российской Федерацией, то они глубоко ошибаются. Нас связывают многовековые исторические дружеские связи, общая Православная вера, общие экономические интересы и, я уверен, много общих совместных проектов на будущее», — заявил Игорь Додон.
Он указал на то, что в нынешний век информатизации, при достигнутом уровне проникновения интернета в нашей стране, подобные инициативы теряют смысл.
«Запреты не помогут, люди будут смотреть то, что они хотят, а не то, что им навязывают. Наоборот, то что запрещают, будут искать с ещё большим интересом», — отметил президент Молдовы.
Игорь Додон подчеркнул, что любые попытки ставить «палки в колеса» налаженному сотрудничеству и диалогу на уровне глав государств между Россией и Молдовой, которые неоднократно в течение этого года совершала Демпартия и её сателлиты, в итоге оборачивались полным фиаско.
Он отметил также, что оценку действий властей, в том числе данных инициатив, дадут не чиновники в высоких кабинетах Брюсселя, Вашингтона, а простые граждане Молдовы на ближайших выборах, когда эта власть уйдёт в историю.