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01:16 (мск), источник: UzReport.news

Упрощен порядок ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физлицами

С 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования физическими лицами наличной иностранной валюты до 2000 долларов США.

Источник: UzReport.news

В целях упрощения порядка ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу Республики Узбекистан принят Указ Президента.

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Согласно указу, с 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования в письменной форме физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе в Республику Узбекистан и вывозе из Республики Узбекистан в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 2000 долларов США.

При ввозе и вывозе из Республики Узбекистан физическими лицами наличной иностранной валюты сверх суммы, превышающей в эквиваленте 2000 долларов США, вся сумма ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты декларируется в письменной форме.

Документом определено, что вывоз физическими лицами наличной иностранной валюты за пределы Республики Узбекистан осуществляется без каких-либо разрешений в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США.

Вывоз сверх установленной суммы осуществляется:

резидентами — на основании разрешения Центрального банка Республики Узбекистан;.

нерезидентами — на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в Республику Узбекистан, в которой сумма наличной иностранной валюты указана не менее суммы вывозимой наличной иностранной валюты.

В случае вывоза наличной иностранной валюты сверх установленной суммы нерезидентами — призерами или участниками соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, основанием для вывоза ими данной наличной иностранной валюты будет служить документ, подтверждающий законность получения наличной иностранной валюты.

Ввоз физическими лицами наличной иностранной валюты в Республику Узбекистан осуществляется без ограничений.

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