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13:23 (мск), источник: 36on.ru

Мэр воронежского поселка заплатит 150 000 за варварскую вырубку 400 деревьев

Мэр райцентра Анна в Воронежской области Павел Мургин оштрафован на крупную сумму денег за варварское уничтожение нескольких сотен деревьев.

Источник: Reuters

Судебное решение в отношении чиновника, превысившего служебные полномочия, было вынесено судом Аннинского района в четверг, 7 декабря.

Напомним, уголовное дело против главы поселка было возбуждено летом этого года — как оказалось, осенью 2015 года Мургин незаконно, минуя необходимые согласования с областным департаментом природных ресурсов, не получив соответствующего разрешения, дал приказ вырубить в городском парке-дендрарии 400 деревьев. Нарушения были выявлены областной прокуратурой, после чего к разбирательству в инциденте подключились сотрудники областного Следственного управления, возбудив против мэра поселка уголовное дело.

По данным следствия, чиновник распорядился о массовой вырубке деревьев якобы в связи с предстоящей реконструкцией территории. В то же время городской парк, где было произведено варварское уничтожение деревьев, имеет статус памятника природы и является особо охраняемой территорией. Таким образом, под топор пошли 57 вязов, 83 дуба, 20 каштанов, 130 кленов, 42 липы, 26 ясеней и другие деревья — всего 400 единиц. Ущерб от варварской вырубки составил свыше 3,4 миллионов рублей.

Отметим, что санкция статьи о превышении должностных полномочий предусматривает достаточно жесткие наказания, однако Аннинский районный суд ограничился только штрафом — чиновнику предстоит выплатить компенсацию на сумму 150 000 рублей, что во много раз меньше ущерба, нанесенного в результате его действий.

Напомним, что сейчас в центре внимания оказалась другая природоохранная территория, а именно заказник «Нагорная дубрава», который может быть частично уничтожен ради строительства магистрали в обход Воронежа. Между тем, уникальность «Нагорной дубравы» в том, что здесь произрастают деревья и обитают животные, занесенные в Красную книгу, также здесь есть несколько уникальных старых деревьев, чей возраст составляет по несколько сотен лет — все они занесены в особый федеральный реестр. В понедельник, 11 декабря, в воронежском Доме архитектора состоятся публичные слушания по проекту строительства дороги, к участию в которых приглашаются все желающие. Экологи-активисты приглашают воронежцев принять участие в слушании и голосовании и сделать все возможное для сохранения уникального природного объекта.

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