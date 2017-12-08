Руководителя президентского штаба ищут в Кремле

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший глава администрации президента (АП) Сергей Иванов заявил в четверг, что предвыборный штаб Владимира Путина возглавит чиновник, а не известная личность.

По сведениям «Ъ», рассматриваются два кандидата — глава АП Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

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Источники «Ъ» говорят, что штаба общественной поддержки в этой кампании не будет.

Предвыборный штаб Владимира Путина, который накануне объявил о выдвижении на выборы, возглавит чиновник, а не известная личность. Об этом в четверг заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-глава АП Сергей Иванов. При этом он отметил, что не будет называть фамилии, потому что не знает. Говорить на эту тему отказался и куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко, сославшись на то, что и он этого не знает.

При этом в АП «Ъ» пояснили, что пока не создан штаб, то не назначен и его начальник.

Сразу два источника «Ъ», близкие к АП, говорят, что это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора.

В 2012 году, когда Владимир Путин избирался на свой третий срок, его штаб возглавлял режиссер Станислав Говорухин.

Один из членов того штаба вспоминает, что его кандидатуру предложил Вячеслав Володин, который на тот момент вместе с первым замглавы АП Владиславом Сурковым курировал предвыборную кампанию «Единой России» в Думу шестого созыва, а после назначения в декабре 2011 года первый замглавы АП стал главой неофициального президентского штаба. «Говорухин — народный режиссер и как политик абсолютно тефлоновый, к нему ничего не пристает, даже если его сфотографируют с женщинами и алкоголем. Кроме того, он уже входил в ОНФ, на базе которого был сформирован штаб общественной поддержки президента», — говорит собеседник «Ъ».

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В этот раз от штаба общественной поддержки решили отказаться, говорит источник «Ъ». Как и писал «Ъ» 7 декабря, будет инициативная группа, которая выдвинет Владимира Путина кандидатом (не менее 500 человек), в нее войдут представители различных общественных групп и сред, а также партийцы и члены центрального штаба ОНФ. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что «штаб общественной поддержки и в 2012 году не был технологически необходим, но Станислав Говорухин был символом консервативного поворота, а сейчас такой поворот не обещают».



Политолог Глеб Павловский говорит, что «сама по себе фигура главы избирательного штаба скорее номинальна»:

В президентской кампании он скорее отражает существующий баланс сил во властных группировках.

Появившаяся в 2000 году фигура Дмитрия Медведева могла демонстрировать «баланс сил между старыми и новыми представителями власти», а фигура Дмитрия Козака на фоне отставки премьера Михаила Касьянова в 2004 году — «поддержку либерального крыла».

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На выбор кандидатуры в качестве главы штаба влияет и то, что это позволяет «не раскрывать карты относительно расстановки сил в будущей исполнительной власти», говорит Михаил Виноградов. «В декабре 2011 года, например, поменяли руководство администрации, а в сентябре назвали кандидатуру премьера — было важнее обозначить новую расстановку для безболезненности рокировки». При этом Дмитрий Медведев, который возглавил предвыборный штаб Владимира Путина в 2000 году, после выборов был повышен до первого замглавы АП и избран председателем совета директоров «Газпрома». А первый замглавы АП в 2003 году Дмитрий Козак после победы господина Путина на выборах 2004 года возглавил аппарат правительства. В 2012 году из предвыборного штаба Владимира Путина в администрацию президента были назначены Павел Зенькович и Алексей Анисимов.