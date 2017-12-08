Руководителя президентского штаба ищут в Кремле
Кампанию Владимира Путина возглавит чиновник его администрации.
Кампанию Владимира Путина возглавит чиновник его администрации.
Спецпредставитель президента по вопросам экологии, бывший глава администрации президента (АП) Сергей Иванов заявил в четверг, что предвыборный штаб Владимира Путина возглавит чиновник, а не известная личность.
Источники «Ъ» говорят, что штаба общественной поддержки в этой кампании не будет.
Предвыборный штаб Владимира Путина, который накануне объявил о выдвижении на выборы, возглавит чиновник, а не известная личность. Об этом в четверг заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
Сразу два источника «Ъ», близкие к АП, говорят, что это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко. При этом, по словам одного из них, обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора.
Один из членов того штаба вспоминает, что его кандидатуру предложил Вячеслав Володин, который на тот момент вместе с первым замглавы АП Владиславом Сурковым курировал предвыборную кампанию «Единой России» в Думу шестого созыва, а после назначения в декабре 2011 года первый замглавы АП стал главой неофициального президентского штаба. «Говорухин — народный режиссер и как политик абсолютно тефлоновый, к нему ничего не пристает, даже если его сфотографируют с женщинами и алкоголем. Кроме того, он уже входил в ОНФ, на базе которого был сформирован штаб общественной поддержки президента», — говорит собеседник «Ъ».
В этот раз от штаба общественной поддержки решили отказаться, говорит источник «Ъ». Как и писал «Ъ» 7 декабря, будет инициативная группа, которая выдвинет Владимира Путина кандидатом (не менее 500 человек), в нее войдут представители различных общественных групп и сред, а также партийцы и члены центрального штаба ОНФ. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов говорит, что «штаб общественной поддержки и в 2012 году не был технологически необходим, но Станислав Говорухин был символом консервативного поворота, а сейчас такой поворот не обещают».
Политолог Глеб Павловский говорит, что «сама по себе фигура главы избирательного штаба скорее номинальна»:
В президентской кампании он скорее отражает существующий баланс сил во властных группировках.
Появившаяся в 2000 году фигура Дмитрия Медведева могла демонстрировать «баланс сил между старыми и новыми представителями власти», а фигура Дмитрия Козака на фоне отставки премьера Михаила Касьянова в 2004 году — «поддержку либерального крыла».
На выбор кандидатуры в качестве главы штаба влияет и то, что это позволяет «не раскрывать карты относительно расстановки сил в будущей исполнительной власти», говорит Михаил Виноградов. «В декабре 2011 года, например, поменяли руководство администрации, а в сентябре назвали кандидатуру премьера — было важнее обозначить новую расстановку для безболезненности рокировки». При этом Дмитрий Медведев, который возглавил предвыборный штаб Владимира Путина в 2000 году, после выборов был повышен до первого замглавы АП и избран председателем совета директоров «Газпрома». А первый замглавы АП в 2003 году Дмитрий Козак после победы господина Путина на выборах 2004 года возглавил аппарат правительства. В 2012 году из предвыборного штаба Владимира Путина в администрацию президента были назначены Павел Зенькович и Алексей Анисимов.
Софья Самохина, Иван Сафронов, Максим Иванов