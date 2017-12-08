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04:58 (мск), источник: РБК

Бывшего президента Аргентины Киршнер обвинили в госизмене

В Аргентине экс-президенту страны Кристине де Киршнер предъявили обвинения в госизмене. Суд полагает, что она причастна ко взрыву еврейского культурного центра, где погибли 85 человек.

Источник: РИА "Новости"

Федеральный судья обвинил экс-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер в государственной измене и призвал арестовать ее по делу о взрыве в Аргентинском еврейском культурном центра в Буэнос-Айресе, который произошел в 1994 году. Об этом говорится в материалах суда, пишет The Washington Post.

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Судья обвиняет Киршнер в том, что она скрыла роль Ирана в атаке, жертвой которой стали 85 человек, в обмен на «потенциально выгодное торговое соглашение». Для ареста бывшего президента суд попросил лишить ее неприкосновенности. На данный момент Киршнер занимает пост сенатора.

Кроме того, суд арестовал троих бывших сторонников и помощников Киршнер, в том числе экс-министра иностранных дел Аргентины Гектора Тимермана. Он был помещен под домашний арест.

Комментируя решение суда, бывший президент Аргентины заявила, что оно «ничего не имеет общего с правосудием или демократией. «Тут нет дела, нет преступления, нет мотива. Бог знает это, правительство знает это, президент [Маурисио] Макри тоже знает», — заявила она.

В мае 2016 года аргентинский суд обвинил Киршнер в мошенничестве. Ее заподозрили в манипулировании Центрабанком для искусственного поддержания курса песо. Следствие полагает, что по ее указанию ЦБ Аргентины продавал доллары по заниженной цене, что вредило финансовой системе страны. Эти обвинения Киршнер отвергает и заявляет, что они политически мотивированны.

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Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Она сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера, который был лидером страны до 2003 года.

Взрыв в Аргентинском еврейском культурном центра в Буэнос-Айресе произошел 18 июля 1994 года. В здании подорвал бомбу террорист-смертник. В результате погибли 85 человек, более 200 пострадали. В 1995 году аргентинская разведка возложила ответственность за теракт на ливанскую группировку «Хезболла». Также в Аргентине предположили, что к взрыву могли быть причастны иранские власти. Организатором теракта считается бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. Он объявлен Интерполом в международный розыск.

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