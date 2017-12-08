Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?

Источник: AFP 2017

Разговоры об импичменте начались в левой части политического спектра Америки сразу же после неожиданной победы Трампа на ноябрьских выборах в прошлом году и громко зазвучали неделю назад, когда бывший помощник президента по национальной безопасности, отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн признал себя виновным во лжи ФБР.

Критики Трампа возликовали, поскольку спецпрокурор Роберт Мюллер, расследуюший вмешательство России в прошлогодние выборы и предположительный сговор трампистов с Москвой, согласился, чтобы Флинн признался в наименее серьезном преступлении из всех, которые могли ему инкриминировать.

Критики президента решили, что Флинн заработал снисхождение согласием дать показания против ближайшего окружения Трампа, а то и его самого.

Скептики заметили на это, что Мюллеру нужны не те показания, какие Флинн дает его дознавателям, а те, которые Флинн может дать в суде. Но признание во лжи на допросе обесценивает показания свидетеля в суде, поскольку защита будет постоянно напоминать присяжным максиму «единожды солгавши, кто тебе поверит?», и так безнадежно его дезавуирует.

Майкл Флинн признался во лжи на допросе, что может обесценить его показания в суде | Источник: AFP 2017

Пришло ли время?

Тем не менее, многие решили, что «Пришло время вновь заговорить об импичменте». Статью под таким заголовком напечатал на сайте Си-эн-эн политический комментатор канала Эррол Льюис.

Профессор права Гарвардского университета Карл Санстайн озаглавил свою статью в газете USA Today «Пришло ли время импичмента Трампа с признанием Флинна?». Санстайн, автор книги «Руководство гражданина по импичменту», настроен менее категорично, чем Льюис, и пока оставляет вопрос об импичменте президента открытым.

Бывший ответственный сотрудник минюста США Гарри Литман, с другой стороны, уверенно заявил в New York Times, что признание Флинна «предвещает предъявление президенту США обвинений, чреватых импичментом».

На этом фоне диссонансом звучит напечатанная в журнале Atlantic статья лево-либерального публициста Питера Байнарта «Вероятность импичмента уменьшается». Автор не спорит, что Трампу могут предъявить «обвинения, чреватые импичментом», но замечает, что обвинения и смещение с должности — это очень разные вещи.

Хотя первое сейчас, возможно, более вероятно, чем полгода назад, второе, напротив, сейчас менее вероятно.

С тех пор, как минюст назначил в мае спецпрокурора Мюллера, шансы на импичмент в палате представителей, похоже, уменьшились. Утверждение импичмента сенатом США тоже стало менее вероятным, считает Байнарт. Дело в том, что импичмент — это не юридическая процедура, а политическая.

Голоса республиканцев

Чтобы импичмент состоялся, нужно простое большинство в палате представителей. Если голосование состоится сейчас, и даже если каждый демократ проголосует «за», нужно будет, чтобы за импичмент проголосовали 22 республиканца.

Если осенью будущего года демократы получат большинство в палате представителей, то они могут обойтись без республиканских голосов. Но в сенате для импичмента требуется две трети голосов. Там демократам, скорее всего, потребуется, чтобы за смещение Трампа проголосовали как минимум 15 республиканцев.

Импичмент - пока только на бумаге | Источник: Reuters

Как пишет Байнарт, столь массовый переход республиканцев на сторону противника сейчас еще труднее себе представить, чем полгода назад. Последние полгода показали, что «избиратели-республиканцы будут держаться Трампа, несмотря на его сумасбродство, и накажут политиков-республиканцев, которые смотрят в лес».

Сам Трамп давно понял эту особенность своего электората и заметил в ходе превыборной кампании, что он может застрелить человека посреди Пятой авеню, и избиратели ему это простят.

Рейтинг — обратная зависимость?

Его рейтинг среди республиканцев замечательно стабилен. Когда минюст назначил спецпрокурора Мюллера, рейтинг одобрения составлял 84%. После того, как выяснилось, что его сын Дональд-младший охотно встретился с адвокатом Наталией Весельницкой в надежде получить компромат на Хиллари Клинтон, к президенту с одобрением относились 87% республиканцев. В конце ноября опрос Гэллапа показал, что Трампа поддерживает 81% республиканцев.

С тех пор, как Трамп поселился в Белом доме, его рейтинг среди них ни разу не опускался ниже 79%.

Избиратели, выбравшие Трампа, останутся верными ему, пишет публицист Байнарт | Источник: Reuters

С другой стороны, сенаторы-республиканцы, которые ему перечили, жестоко за это поплатились. В июле аризонский сенатор Джефф Флейк издал критическую книгу о Трампе, которую Байнарт называет «смелой и достойной». Трамп по своему обыкновению не оставил обиду без ответа. К октябрю опрос Morning Consul зафиксировал у Флейка среди республиканцев Аризоны отрицательный рейтинг в 13%.

Сенатор понял намек и объявил, что больше не баллотируется.

Другой диссидент, сенатор-республиканец Боб Коркер из Теннесси, в октябре заявил в серии интервью, что Трамп позорит свой пост и может развязать Третью мировую войну.

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Коркера постигла та же судьба, что и Флейка. В феврале его поддерживали 40% республиканцев Теннесси, а к концу октября его отрицательный рейтинг среди них достиг 12%. Коркер, понятное дело, тоже больше не выдвигается.

Байнарт считает маловероятным, что мертвую хватку Трампа на сердце партии ослабит какое-то разоблачение, исходящее от Мюллера или от какого-нибудь автора журналистских исследований.

Ведь большинство алабамских республиканцев по-прежнему поддерживают Роя Мура и проголосуют за него в следующий вторник на выборах в сенат США, хотя их избранника не раз обвиняли в приставании к юным девушкам в 70-х годах и позже.

История с Клинтоном

Байнарт оговаривается для объективности, что аналогичная картина наблюдалась у избирателей-демократов во время схватки из-за импичмента Билла Клинтона, признавшегося во лжи под присягой по поводу своих отношений с Моникой Левински. К сентябрю 1998 года более 100 газет США, в том числе таких либеральных, как Chicago Tribune или Philadelphia Enquirer, призвали его подать в отставку.

Когда сенат США голосовал по поводу импичмента Билла Клитона в январе 1999 года, рейтинг Клинтона достиг 91%. | Источник: Reuters

Как сообщило тогда Си-эн-эн, члены конгресса от Демпартии в кулуарах говорили сотрудникам Белого дома, что это будет наилучший выход.

Но Клинтон удержался на плаву, главным образом благодаря тому, что рядовые избиратели-демократы его не бросили. Более того, возглавлявшаяся республиканцами кампания за его смещение лишь увеличила его популярность среди твердокаменных демократов.

Когда журнал Newsweek первым сообщил в январе 1998 года об интрижке Клинтона со стажеркой Белого дома Левински, его рейтинг среди демократов достигал 86%. После того, как он признался в августе, что лгал по этому поводу, рейтинг подскочил до 89%.

Когда сенат США голосовал по поводу его импичмента в январе 1999 года, рейтинг Клинтона достиг поднебесной высоты в 91%.

Сенат отказался сместить Клинтона.

Изобразительным подтверждением тезиса Байнарта явилась попытка объявить Трампу в среду импичмент, инициатором которой был член нижней палаты конгресса техасский демократ Эл Грин, уже с весны агитирующий за смещение президента.

Законодатели немедленно задушили эту инициативу в зародыше. За то, чтобы дать ей ход, проголосовали 58 демократов, а против — 364 конгрессмена от обеих партий.

Время для таких инициатив еще не пришло. Но эта — явно не последняя.

Владимир Козловский

Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк