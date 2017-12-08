Врио губернатора Андрей Травников: «Система работы с кадрами в регионе будет совершенствоваться»

«Вы уже заявили о себе как о людях, которые не намерены останавливаться на достигнутом. Я желаю, чтобы вы смогли как можно быстрее реализовать свои компетенции, возможности, амбиции», — подчеркнул глава области. Андрей Травников отметил, что в современном мире человеческий капитал является ключевым фактором развития территорий.
Врио губернатора также встретился с новосибирскими участниками федерального окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России». Состоялся конструктивный содержательный диалог по широкому кругу вопросов развития региона.
Андрей Травников высказал убежденность в необходимости совершенствования системы работы с кадрами на региональном уровне. Прежде всего, речь идет о кадровой политике и схеме формирования резерва на должности государственной и муниципальной службы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — участники проекта «Лидеры России» будут включены в кадровый резерв органов власти Новосибирской области. Следующим шагом станет запуск системы постоянного совершенствования кадров, оптимизация внутренних процессов, структур, регламентов.
Федеральный окружной полуфинал Всероссийского конкурса для перспективных управленцев «Лидеры России» проходил в Новосибирске 4—7 декабря. На площадке в «Новосибирск Экспоцентре» собрались 290 человек, в том числе из Новосибирской области — 87.
Оценка участников полуфинала проводилась по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.
По итогам полуфинала будут отобраны наиболее успешные конкурсанты из СФО, которые войдут в команду 300 финалистов и примут участие в финальном этапе конкурса в Москве в феврале 2018 года. Участники финала конкурса «Лидеры России» будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере одного миллиона рублей, а победители в 2018 году получат персональные консультации от наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.
Конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». Платформа объединяет долгосрочные проекты по развитию социальных лифтов, поддержке благотворительности и социальных инициатив.
«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).