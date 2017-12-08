Врио губернатора Андрей Травников: «Система работы с кадрами в регионе будет совершенствоваться»

«Вы уже заявили о себе как о людях, которые не намерены останавливаться на достигнутом. Я желаю, чтобы вы смогли как можно быстрее реализовать свои компетенции, возможности, амбиции», — подчеркнул глава области. Андрей Травников отметил, что в современном мире человеческий капитал является ключевым фактором развития территорий.

Врио губернатора также встретился с новосибирскими участниками федерального окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России». Состоялся конструктивный содержательный диалог по широкому кругу вопросов развития региона.

Андрей Травников высказал убежденность в необходимости совершенствования системы работы с кадрами на региональном уровне. Прежде всего, речь идет о кадровой политике и схеме формирования резерва на должности государственной и муниципальной службы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — участники проекта «Лидеры России» будут включены в кадровый резерв органов власти Новосибирской области. Следующим шагом станет запуск системы постоянного совершенствования кадров, оптимизация внутренних процессов, структур, регламентов.

СПРАВКА

Федеральный окружной полуфинал Всероссийского конкурса для перспективных управленцев «Лидеры России» проходил в Новосибирске 4—7 декабря . На площадке в «Новосибирск Экспоцентре» собрались 290 человек, в том числе из Новосибирской области — 87.

Оценка участников полуфинала проводилась по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

По итогам полуфинала будут отобраны наиболее успешные конкурсанты из СФО, которые войдут в команду 300 финалистов и примут участие в финальном этапе конкурса в Москве в феврале 2018 года. Участники финала конкурса «Лидеры России» будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере одного миллиона рублей, а победители в 2018 году получат персональные консультации от наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.

Конкурс «Лидеры России» проводится в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». Платформа объединяет долгосрочные проекты по развитию социальных лифтов, поддержке благотворительности и социальных инициатив.