Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Порошенко о Саакашвили: в Москве не жалеют сил
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
14«Мисс Вселенная — 2017»
07:01 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны задачи создаваемого фонда развития высоких технологий

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Создаваемый на Дальнем Востоке фонд развития высоких технологий за четыре года профинансирует несколько десятков компаний, работающих в сфере нанотехнологий, микробиологии и энергетики, сообщил журналистам во Владивостоке гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

Источник: Reuters

Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что фонд создают силами ФРДВ, ««Роснано» и АО «Российская венчурная компания».

«Мы создаем совместный фонд… который будет опираться на тот спрос со стороны крупных промышленных предприятий Дальнего Востока на высокотехнологичную продукцию, который уже существует. Это Объединенная авиастроительная компания, ОСК, “Роскосмос”, наши нефтегазовые компании», — сказал Чекунков.

По его словам, в течение ближайших четырех лет фонд «должен будет профондировать несколько десятков компаний, которые будут создавать новую высокотехнологичную продукцию в экономике Дальнего Востока».

«Это проекты в сфере нанотехнологий и проекты национальной технологической инициативы.. Чтобы наши предприятия меньше зависели от импорта, от зарубежных технологий — это создание российской интеллектуальной собственности, патентов», — добавил он.

Чекунков рассказал, что сегодня поговорили с 26 компаниями в рамках подготовки фонда.

«Это компании в нефтегазовой отрасли, в области микробиологии, в области возобновляемой энергии. Я рассчитываю, что в следующем году мы увидим первые инвестиции, и люди будут думать о Дальнем Востоке не только как о территории с лесом и рыбой… Решения все приняты, юридическая база — договор инвестиционного товарищества — будет создана до 15 февраля 2018 года», — добавил Чекунков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Горбачев отреагировал на решение Путина
Последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны. Мнение
Генпрокурор назвал сумму ущерба от коррупции в России
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Минздрав предложил маркировать продукты по степени полезности
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь