Стали известны задачи создаваемого фонда развития высоких технологий

Источник: Reuters

Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что фонд создают силами ФРДВ, ««Роснано» и АО «Российская венчурная компания».

«Мы создаем совместный фонд… который будет опираться на тот спрос со стороны крупных промышленных предприятий Дальнего Востока на высокотехнологичную продукцию, который уже существует. Это Объединенная авиастроительная компания, ОСК, “Роскосмос”, наши нефтегазовые компании», — сказал Чекунков.

По его словам, в течение ближайших четырех лет фонд «должен будет профондировать несколько десятков компаний, которые будут создавать новую высокотехнологичную продукцию в экономике Дальнего Востока».

«Это проекты в сфере нанотехнологий и проекты национальной технологической инициативы.. Чтобы наши предприятия меньше зависели от импорта, от зарубежных технологий — это создание российской интеллектуальной собственности, патентов», — добавил он.

Чекунков рассказал, что сегодня поговорили с 26 компаниями в рамках подготовки фонда.