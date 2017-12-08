Вслед за Асташовым из мэрии Омска ушла Парыгина
Администрацию города покинул еще один высокопоставленный чиновник.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Администрацию города покинул еще один высокопоставленный чиновник.
По информации «СуперОмска», трудовую книжку забрала
Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», трудовую книжку из администрации города забрал
Отметим, что Асташов и Парыгина присутствуют на сегодняшней инаугурации избранного мэра Омска Оксаны Фадиной в концертном зале.