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07:24 (мск), источник: СуперОмск

Вслед за Асташовым из мэрии Омска ушла Парыгина

Администрацию города покинул еще один высокопоставленный чиновник.

Источник: РИА "Новости"

По информации «СуперОмска», трудовую книжку забрала вице-мэр, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина. Данный факт «СуперОмску» подтвердили в мэрии Омска. Трудовые договоры всех вице-мэров и директоров департаментов истекли 7 декабря.

Как ранее сообщал «СуперОмск» в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ», трудовую книжку из администрации города забрал вице-мэр, директор департамента имущественных отношений Евгений Асташов.

Отметим, что Асташов и Парыгина присутствуют на сегодняшней инаугурации избранного мэра Омска Оксаны Фадиной в концертном зале.

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