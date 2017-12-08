«Чиновников будут мотивировать черным списком»

Источник: РИА "Новости"

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией генеральный прокурор России Юрий Чайка, ведомство которого координирует работу всех правоохранительных органов по противодействию коррупционным проявлениям, рассказал заведующему отделом преступности Максиму Варывдину об особенностях этой работы.

— Каков ущерб от коррупционных преступлений?

— Как следует из результатов расследования уголовных дел, размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два года и три квартала текущего составил более 148 млрд руб. Действуя, в первую очередь, в защиту интересов общества и государства, прокуроры совместно с другими правоохранительными органами решают задачи по минимизации и ликвидации последствий коррупционных проявлений. Благодаря принятым мерам удалось повысить результативность работы по возмещению ущерба. Добровольно погашенный ущерб составил более 11 млрд руб. Приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму более 78 млрд руб. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе.

— Это без учета миллиардов полковника Захарченко?

— Мы сейчас говорили о данных криминальной статистики, то есть об уголовных делах. А иск Генеральной прокуратуры к Захарченко об обращении в доход государства почти 9 млрд руб.— гражданский. Предъявление таких исков об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, — особые полномочия прокуроров по надзору за исполнением законодательства о контроле за расходами чиновников. К слову, аналогичная процедура применялась и по делу бывшего губернатора Сахалинской области Хорошавина. Такие полномочия мы получили с 2013 года в рамках реализации положений статьи 20 Конвенции ООН против коррупции и об ответственности за незаконное обогащение.

С 2013 года было выявлено свыше 14,6 тыс. нарушений закона, инициировано более 900 процедур контроля за расходами.

Прокурорами заявлены десятки исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму более 12 млрд руб., включая иск к Захарченко.

Отмечу, что подобные иски подаются не только по инициативе сотрудников центрального аппарата Генпрокуратуры — не менее активная работа проводится региональными прокуратурами. В Республике Башкортостан в ноябре суд удовлетворил иск прокурора об изъятии в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего сотрудника органов внутренних дел и его супруги, общая стоимость которого превысила 18 млн руб. Установлено, что в течение 2013−2015 годов они приобрели три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили, а также построили коттедж площадью 200 кв. м. И все это притом что официальный годовой доход семьи составлял около 1,5 млн руб. Пытаясь избежать контроля за расходами, этот сотрудник полиции умышленно указал в справках о доходах недостоверные сведения и впоследствии был уволен из органов в связи с утратой доверия. Чуть больше двух недель назад судом удовлетворено исковое заявление прокурора Омска об обращении в доход государства находящихся в городе Дюссельдорфе (Германия) квартиры с машино-местом в подземном паркинге, принадлежащих бывшему депутату Омского горсовета и его супруге. на сумму более 12 млрд руб., что превышает общий доход семьи за последние три года, предшествовавшие сделке.

— Полковник Захарченко пытался убедить суд в том, что прокуратура неправомерно проверяла его доходы. К ответственности, по его версии, привлекли третьих лиц, имущество которых по закону о контроле за расходами чиновников не должно было декларироваться.

— Прокурор (в суде.— «Ъ») действовал строго по закону, и никакого прецедента в системе сбора и предъявления доказательств в данном процессе не было. У прокуратуры есть все основания вменять бывшему сотруднику полиции нарушение антикоррупционного законодательства, а именно получение дохода из незаконных источников, нарушение норм декларационной кампании, конфликт личных интересов Захарченко с интересами его службы и общества. В рамках расследования установлен круг лиц, которые способствовали совершению коррупционных преступлений Захарченко. Эти люди, не имея соответствующего дохода, вдруг становились обладателями квартир и иного дорогостоящего имущества в период знакомства и активного общения с полковником. Установлены факты того, что эти третьи лица, которые якобы неправомерно, по версии защиты, привлечены как соответчики по иску, предоставляли Захарченко свои персональные данные для оформления документов. Прокурор доказал в суде, что все приобретенное близким кругом лиц Захарченко на самом деле куплено на деньги, добытые им незаконным путем. Поэтому никакого расширенного толкования антикоррупционного законодательства здесь нет. Стандартная практика.

— Как сегодня в целом выглядит картина коррупционной преступности?

— Хочу заметить, что имеющаяся статистика не всегда отражает реальный масштаб совершаемых деяний. Нельзя забывать о том, что коррупционная преступность характеризуется высокой степенью латентности. Из года в год число выявляемых преступлений этой категории растет. Так, в 2014 году количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности составило 32, на сумму более 12 млрд руб., в 2015 году — 32, на сумму более 12 млрд руб., в 2016 году — 32, на сумму более 12 млрд руб., а за девять месяцев 2017 года — 24,8 тыс.

По официальным данным, только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек. Среди них 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых — главы муниципальных образований и местных администраций.

Например, в этом году был вынесен и вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении бывшего директора ФСИН России Реймера и его подчиненных. Они признаны виновными в совершении коррупционного преступления — мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной группы, с использованием служебного положения. В суде доказано хищение ими более 1, на сумму более 12 млрд руб., выделенных из федерального бюджета на изготовление электронных браслетов для подконтрольных лиц. Все участники преступления приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В настоящее время Генеральная прокуратура поддерживает государственное обвинение по делу Никиты Белых, которому инкриминируется получение взяток в размере €600 тыс.

15 декабря этого года состоится заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, на котором будут обсуждены проблемы возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, исполнения судебных решений по уголовным делам, борьбы с откатами, возврата из-за рубежа выведенных активов, которые были получены в результате совершения коррупционных преступлений. По итогам предстоит выработать комплекс дополнительных мер по противодействию коррупции.

— Каковы итоги надзорной практики в этой сфере?

—- За 10 лет органами прокуратуры Российской Федерации выявлено свыше 3 млн нарушений законодательства о противодействии коррупции. Если в 2007 году, когда у нас были созданы специализированные подразделения по противодействию коррупции, таких нарушений выявили 106, на сумму более 12 млрд руб., на сумму более 12 млрд руб., а за девять месяцев текущего года установлено более 200 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции.

По представлениям прокуроров свыше 87 тыс. человек привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за незаконные вознаграждения от имени юридических лиц и незаконные привлечения к трудовой деятельности государственных и муниципальных служащих — порядка 3 млрд руб.

Одной из основных причин роста количества выявляемых прокурорами нарушений является продолжающееся совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе тенденция к расширению круга лиц, на которых распространяются установленные законом ограничения, обязанности и запреты. Главными же результатами нашей деятельности стало повышение качества борьбы с коррупцией.

— Какие нарушения чаще всего выявляются в ходе антикоррупционных проверок?

— В основном это несоблюдение чиновниками запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. К таким нарушениям относятся, в частности: непринятие мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе; непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; несоблюдение требований закона о контроле за расходами.

Также прокурорами выявляются факты коррупционных нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

— Увольнения в связи с утратой доверия обычно ассоциируются с историями губернаторов, уличенных в коррупции, а сколько чиновников осталось без работы после прокурорских проверок?

— После вмешательства прокуроров в связи с утратой доверия за последние несколько лет уволено почти 1,5 тыс. должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения. При этом отмечу, что основанием для применения такого вида ответственности могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения. Это сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несоблюдение отдельных антикоррупционных запретов. И за подобные правонарушения должностные лица по инициативе прокуроров из года в год увольняется все чаще. Если в прошлом году в связи с утратой доверия уволено около 400 чиновников, то за девять месяцев текущего года — уже 926 человек.

Мы эффективно взаимодействуем с Федеральной налоговой службой, Росреестром, Росфинмониторингом и другими ведомствами, что позволяет в кратчайшие сроки выявлять коррупционные правонарушения и устанавливать истинные обстоятельства дела.

— Кто из чиновников в последнее время потерял свой пост по итогам прокурорских проверок?

—В этом году по результатам рассмотрения представления Генеральной прокуратуры, внесенного руководителю Федерального агентства связи, уволен в связи с утратой доверия генеральный директор ФГУП «Российские сети вещания и оповещения». Чиновник скрыл сведения о том, что у него в собственности объекты недвижимости в США, а также счета за границей.

В прошлом году по представлению Генеральной прокуратуры министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции уволен руководитель управления Роскомнадзора по Республике Бурятия. Она рассмотрела несколько дел об административных правонарушениях в области связи и информации, совершенных ее супругом — руководителем направления республиканского филиала одного из крупнейших сотовых операторов России. По закону должны были быть приняты меры по предотвращению конфликта интересов и заявлен самоотвод, чего сделано не было. По каждому из рассмотренных дел чиновница назначила мужу-нарушителю минимальные наказания в виде предупреждений.

Отмечу, что с начала следующего года вступит в силу законодательная новелла — публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов.

— Можно ли средствами прокурорского надзора нивелировать сами предпосылки для совершения коррупционных нарушений?

—- Безусловно. Среди форм профилактики и предупреждения коррупции особое место занимает антикоррупционная экспертиза, которая подразумевает проверку нормативных правовых актов и их проектов на наличие коррупциогенных факторов и на их соответствие федеральному законодательству.

Стабильно около 90% таких факторов выявляется в нормативных правовых актах, принятых органами местного самоуправления, около 9% — представительными и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, остальные — органами государственного и муниципального контроля, федеральными министерствами и ведомствами. За девять месяцев текущего года прокурорами изучено более 1 млн нормативных правовых актов и их проектов, в которых выявлено более 70 тыс. коррупциогенных факторов.

— Каким образом подобные экспертизы защищают права граждан?

— Механизм антикоррупционной экспертизы как раз и работает на реализацию правозащитной функции прокуратуры. Например, в областях предоставления услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, реализации жилищных прав, прав на получение социальных льгот. Так, в ходе проверки Генеральной прокуратурой выявлены коррупциогенные факторы в приказе Минэкономразвития России, которым утверждался классификатор видов разрешенного использования земельных участков. В частности, приказом разрешалось размещение в жилой зоне тех объектов капитального строительства, которые связаны с удовлетворением повседневных потребностей жителей и не причиняют им существенного неудобства. Между тем в классификаторе чиновники забыли раскрыть понятия «повседневные потребности жителей» и «существенное неудобство жителей». Это позволяло им произвольно определять возможность размещения на земельных участках тех или иных объектов. Например, очистных сооружений, площадок для празднеств и гуляний, рынков и базаров, а также мест общественного питания. Согласитесь, эти объекты можно признать как связанными с удовлетворением повседневных потребностей жителей, так и причиняющими им существенное неудобство. По требованию Генпрокуратуры в министерстве готовятся соответствующие изменения в приказ. Этот и другие акты, измененные после вмешательства прокуроров, затрагивают права десятков тысяч граждан, не говоря уже о других последствиях, которые могли повлечь возможность коррупционного поведения.

— Как вы считаете, нужно повышать ответственность за коррупционные преступления?