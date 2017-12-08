Сергей Ерёмин: Горожане должны быть авторами биографии Красноярска

Источник: НИА Красноярск

Участники переговорной площадки: экспертное сообщество, молодые архитекторы, художники и дизайнеры обсудили концептуальное видение проектов по благоустройству общественных пространств Красноярска в 2018 году.

Началась дискуссия с рассуждений о том, каким должен быть современный парк. По мнению участников, это территория, где природа и культурное прошлое тонкой нитью вплетаются в настоящее. По словам директора молодёжного центра «Зеркало» Сергея Костюкова, благодаря урбанистическим практикам должна создаваться уникальная атмосфера места: «Город существует не только в виде домов и улиц, наиболее актуальной реальностью он становится в виртуальном пространстве воображения истории, ландшафта и сообщества. И чем более личностным будет этот взгляд и настроение, тем богаче подробностями, эмоциями и смыслами станет фактическая городская ткань».

Главной связующей нитью для экспертов и зрителей стала мысль, что городу Красноярску, как и людям, необходимы собственные истории и автобиографии, чтобы сохранять устойчивость, развивать идентичность, поддерживать в жителях ощущение сопричастности к исторической памяти.

Участники дискуссии также поделились своими мнениями по развитию культурных пространств. Так, главный художник города Наталья Прибыльнова отметила, что при создании арт-объектов и композиций не хватает масштабности. Создавая много небольших объектов в разных частях города, теряется общая картинка, которая могла бы стать визитной карточкой мегаполиса.

Ключевой темой для обсуждения стала идея преобразить с участием молодых дизайнеров и архитекторов общественное пространство в микрорайоне «Покровский» — дендросад, создание которого стартовало в текущем году на пересечении улиц Мужества и Линейная. Были представлены идеи оформления дендросада.

Глава города Сергей Ерёмин отметил: «Очевидно, что в микрорайоне “Покровский” не хватает атмосферной точки, где будет комфортно каждому горожанину. Во всех представленных проектах есть философия, кроме того — психология городской среды. Важно, чтобы за каждой идеей следовала реализация, и горожане становились авторами биографии города. При этом мы должны не забывать о темпе миллионного города. В следующем году необходимо по прогрессирующей шкале набрать обороты в части благоустройства, ведь в начале 2019 года на нашем городе будут сконцентрированы взгляды людей со всего мира. Поэтому нам важно придать Красноярску статус столичного города, и в этой работе я рассчитываю на помощь креативных молодых горожан».