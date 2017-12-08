Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
СМИ: Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
СМИ: Гузеева рада победе внебрачного сына Мишулина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Задержание Михаила Саакашвили
10:27 (мск), источник: Zakon.kz

Как возвращали похищенные Ахметовым и Ермегияевым деньги в Казахстан

Выведенные за рубеж деньги вернули обратно в госбюджет.

Источник: Zakon.kz

Осужденные в Казахстане за коррупционные преступления экс-премьер Серик Ахметов и бывший глава Нацкомпании Астана ЭКСПО Талгат Ермегияев вывели похищенные многомиллиардные средства за рубеж, сообщил руководитель Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев.

Читайте также
Кожамжаров рассказал, сколько денег вывезли из Казахстана бывшие министры и акимы

«Мы расширяем свои границы путем сотрудничества с нашими иностранными коллегами. Эффективности этой работы способствует всемирная борьба с отмыванием незаконных активов. Сегодня в данном направлении уже есть результаты. К примеру, по делу экс-премьера Серика Ахметова 360 миллионов тенге из похищенных средств были выведены в Объединенные Арабские Эмираты. При взаимодействии с компетентными органами данного государства удалось установить эти средства и обеспечить возврат в республиканских бюджет», — рассказал Татубаев на международной конференции по вопросам противодействия коррупции.

По его словам, аналогичный вывод капитала в Германию установлен по делу бывшего руководителя нацкомпании Талгата Ермегияева и других должностных лиц, которые под видом сопровождения выставки перечислили зарубежной фирме 13 миллиардов тенге.

«Таким образом пресекаются любые возможности использования похищенных средств в личных целях. Не ограничивая свою работу в установлении и ареста активов коррупционеров, контролируется дальнейшее движение конфискованного имущества вплоть до обращения в доход государства. По нашей инициативе прорабатывается вопрос о передаче таких активов социально-уязвимым слоям населения: детским домам, многодетным семьям», — добавил руководитель нацбюро.

Он добавил, что за последние годы значительно увеличилась выявляемость преступлений, в суд направлено более 6 тысяч уголовных дел.

«Расследование каждого уголовного дела проводится тщательно, поскольку каждый случай связан с судьбой человека. Устанавливаются и изучаются все обстоятельства дела вплоть до мелких деталей. Такой подход позволяет обеспечить неопровержимость доказательств. В результате подозреваемые, осознавая всю полноту своей вины идут на сделку с правосудием, раскаиваясь в содеянном. Только в текущем году треть уголовных дел завершены в таком порядке. Ориентиром в работе является разоблачение всей преступной цепочке от исполнителей до их организаторов», — отметил Татубаев.

За период деятельности пресечено более свыше восьми тысяч фактов коррупции, за их совершение к уголовной ответственности привлечено порядка трех тысяч лиц. Установлен ущерб в размере свыше 60 миллиардов тенге, из которых половина уже возмещена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Громкий процесс над «всемогущей» начальницей из Украины начался в Темиртау
В Алматы задержали пособников Аблязова
Названы кандидаты на роль главы предвыборного штаба Путина
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь