Как возвращали похищенные Ахметовым и Ермегияевым деньги в Казахстан
Выведенные за рубеж деньги вернули обратно в госбюджет.
Выведенные за рубеж деньги вернули обратно в госбюджет.
Осужденные в Казахстане за коррупционные преступления
«Мы расширяем свои границы путем сотрудничества с нашими иностранными коллегами. Эффективности этой работы способствует всемирная борьба с отмыванием незаконных активов. Сегодня в данном направлении уже есть результаты. К примеру, по делу
По его словам, аналогичный вывод капитала в Германию установлен по делу бывшего руководителя нацкомпании Талгата Ермегияева и других должностных лиц, которые под видом сопровождения выставки перечислили зарубежной фирме 13 миллиардов тенге.
«Таким образом пресекаются любые возможности использования похищенных средств в личных целях. Не ограничивая свою работу в установлении и ареста активов коррупционеров, контролируется дальнейшее движение конфискованного имущества вплоть до обращения в доход государства. По нашей инициативе прорабатывается вопрос о передаче таких активов
Он добавил, что за последние годы значительно увеличилась выявляемость преступлений, в суд направлено более 6 тысяч уголовных дел.
«Расследование каждого уголовного дела проводится тщательно, поскольку каждый случай связан с судьбой человека. Устанавливаются и изучаются все обстоятельства дела вплоть до мелких деталей. Такой подход позволяет обеспечить неопровержимость доказательств. В результате подозреваемые, осознавая всю полноту своей вины идут на сделку с правосудием, раскаиваясь в содеянном. Только в текущем году треть уголовных дел завершены в таком порядке. Ориентиром в работе является разоблачение всей преступной цепочке от исполнителей до их организаторов», — отметил Татубаев.
За период деятельности пресечено более свыше восьми тысяч фактов коррупции, за их совершение к уголовной ответственности привлечено порядка трех тысяч лиц. Установлен ущерб в размере свыше 60 миллиардов тенге, из которых половина уже возмещена.