Как возвращали похищенные Ахметовым и Ермегияевым деньги в Казахстан

Источник: Zakon.kz

Осужденные в Казахстане за коррупционные преступления экс-премьер Серик Ахметов и бывший глава Нацкомпании Астана ЭКСПО Талгат Ермегияев вывели похищенные многомиллиардные средства за рубеж, сообщил руководитель Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев.

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«Мы расширяем свои границы путем сотрудничества с нашими иностранными коллегами. Эффективности этой работы способствует всемирная борьба с отмыванием незаконных активов. Сегодня в данном направлении уже есть результаты. К примеру, по делу экс-премьера Серика Ахметова 360 миллионов тенге из похищенных средств были выведены в Объединенные Арабские Эмираты. При взаимодействии с компетентными органами данного государства удалось установить эти средства и обеспечить возврат в республиканских бюджет», — рассказал Татубаев на международной конференции по вопросам противодействия коррупции.

По его словам, аналогичный вывод капитала в Германию установлен по делу бывшего руководителя нацкомпании Талгата Ермегияева и других должностных лиц, которые под видом сопровождения выставки перечислили зарубежной фирме 13 миллиардов тенге.

«Таким образом пресекаются любые возможности использования похищенных средств в личных целях. Не ограничивая свою работу в установлении и ареста активов коррупционеров, контролируется дальнейшее движение конфискованного имущества вплоть до обращения в доход государства. По нашей инициативе прорабатывается вопрос о передаче таких активов социально-уязвимым слоям населения: детским домам, многодетным семьям», — добавил руководитель нацбюро.

Он добавил, что за последние годы значительно увеличилась выявляемость преступлений, в суд направлено более 6 тысяч уголовных дел.

«Расследование каждого уголовного дела проводится тщательно, поскольку каждый случай связан с судьбой человека. Устанавливаются и изучаются все обстоятельства дела вплоть до мелких деталей. Такой подход позволяет обеспечить неопровержимость доказательств. В результате подозреваемые, осознавая всю полноту своей вины идут на сделку с правосудием, раскаиваясь в содеянном. Только в текущем году треть уголовных дел завершены в таком порядке. Ориентиром в работе является разоблачение всей преступной цепочке от исполнителей до их организаторов», — отметил Татубаев.