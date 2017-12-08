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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор Куйвашев и глава СЖР Соловьев открыли Уральский медиафорум

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев открыли в Екатеринбурге Уральский медиафорум. Торжественное открытие состоялось сегодня в «Ельцин-центре», передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Среднего Урала, открывая медиафорум, отметил, что он проводится в канун важнейших для России и Свердловской области событий.

«Предстоящий год — год выборов президента РФ. До этого Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии, и мы всецело поддерживаем его. Уральцы будут опорой президента. Это самая главная задача, которую необходимо решить власти и СМИ. Выборы должны пройти в полном соответствии с законодательством, открыто и гласно», — обратился Куйвашев к участникам форума.

После этого губернатор напомнил о ключевых событиях текущего и предстоящего годов. В частности, он остановился на реализации Стратегии-2030 и программы «Пятилетка развития».

«Наше уральское медиасообщество приняло активное участие в подготовке стратегии развития нашего региона. Уверен, вместе мы сможем выполнить все намеченные планы, чтобы каждый человек уже в следующем году почувствовал позитивные изменения в своей жизни», — отметил Евгений Куйвашев.

Остановился глава региона и на предстоящем Чемпионате мира по футболу, матчи которого пройдут, в том числе, и в Екатеринбурге. Губернатор отметил, что он рад, что столица Урала станет частью этого спортивного праздника.

«Уверен, от позиции медиасообщества зависит имидж страны», — сказал он.

Не обошел стороной глава региона и участие Екатеринбурга в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2025. Он отметил, что возлагает большие надежды на СМИ в продвижение заявки столицы Среднего Урала.

«Уверен, что журналисты, как никто другой, понимают важность этого события. Выставка станет катализатором экономических и социальных процессов. ЭКСПО позволит аккумулировать все самое лучшее, весь мир приедет к нам. Рассчитываю на вашу поддержку», — отметил он.

В заключение губернатор попросил медиасообщество «всегда помнить об ответственности, которая лежит на нас на всех», поскольку «все происходящие события воспринимаются через призму журналистского восприятия».

«Общественность смотрит на мир вашими глазами. Убежден, вместе мы справимся, и уровень уральской журналистики будет по-прежнему высоким. Уверен, что Уральский медиафорум представит участникам возможность обменяться опытом и обсудить новые технологии», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что «полностью присоединяется к словам губернатора Свердловской области, «что здесь, на Урале, одна из самых сильных журналистских организаций в России и один из самых оборудованных Домов журналистов в РФ».

«Я надеюсь на вашу помощь и мы с вами вместе будем участвовать в делах Союза журналистов», — сказал Соловьев, призвав всех вступать в ряды Союза.

«Мне очень приятно здесь находиться. Я желаю вашему форуму и вам успешной работы и творческих успехов», — добавил он.

Отметим, что перед участниками также выступил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. Он поблагодарил губернатора за поддержку уральской журналистики и медиафорума, а также пожелал всем хорошей работы.

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