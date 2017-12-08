Закон об уточнении правил проведения капремонта приняла Госдума

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.

Согласно тексту документа, если до момента приватизации первой квартиры в доме бывшим наймодателем, органом местного самоуправления, было принято решение о проведении капремонта, но он не был проведен, за муниципалитетом сохраняется обязанность отремонтировать дом. Такая обязанность должна быть выполнена путем перечисления средств на счет регионального оператора либо на специальный счет.

Законом устанавливается, что договор о выполнении работ по капитальному ремонту должен предусматривать установление гарантийного срока на оказание услуги продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта.

Кроме того, закон упрощает переход на спецсчет, если решение о формировании накоплений на счете регионального оператора было принято не собственниками помещений в многоквартирном доме, а органом местного самоуправления и надлежащее информирование граждан о возможных способах формирования фонда капитального ремонта и последствиях выбора одного из них не было организовано.