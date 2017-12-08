Евгений Куйвашев подписал важное соглашение с сыном генпрокурора

В ходе мероприятия губернатор Евгений Куйвашев и Чайка-младший подписали соглашение о повышении инвестиционной привлекательности Свердловской области.

Евгений Куйвашев: «Наши промышленники и предприниматели получили дополнительную площадку для общения на международном уровне. Конгресс успешно работает более 20 лет, благодаря чему его зарубежные участники интегрированы в различные отрасли экономики России, а российские предприниматели, в свою очередь, успешно работают в странах-партнерах. Сегодняшнее событие — одно из важных по интеграции».

«Мы объединили наши усилия и возможности. Соглашение дает возможность более широко представить регион, рассказать о приоритетных направлениях привлечения инвестиций и начать вести прямой диалог между свердловскими промышленниками, предпринимателями и международными инвесторами, а также получить новые рынки экспорта продукции в страны, представленные в МКПП. Напомню, конгресс объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей из 28 стран Европы и Азии», — отметил Артем Чайка.