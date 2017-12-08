Новая мэр Омска Фадина обзавелась охраной
Градоначальница была замечена в сопровождении двух охранников.
Градоначальница была замечена в сопровождении двух охранников.
Сегодня, 8 декабря, Оксана Фадина после полутора часов своей инаугурации вступила в партию «Единая Россия».
Партийный билет чиновнице торжественно вручили в ходе конференции регионального отделения «Единой России» во Дворце культуры поселка Ростовка в Омском районе. Фадина прижала билет к сердцу и с удовольствием попозировала прессе.
Чиновница не стала задерживаться на конференции и отсидела лишь первую часть, после чего, не привлекая внимание к своей персоне, покинула мероприятие. При этом к служебному автомобилю, ранее принадлежавшему мэру Вячеславу Двораковскому, ее сопровождала охрана. Судя по всему, сразу после инаугурации и получения удостоверения мэра, Фадина обеспечила свою безопасность.
Отметим, руководителям городов и регионов по закону полагается охрана, однако далеко не все губернаторы и мэры пользуются такими привилегиями. Так, предшественник Фадиной мэр Вячеслав Двораковский передвигался свободно, безо всякого сопровождения секьюрити.