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13:24 (мск), источник: Om1.ru

Новая мэр Омска Фадина обзавелась охраной

Градоначальница была замечена в сопровождении двух охранников.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 8 декабря, Оксана Фадина после полутора часов своей инаугурации вступила в партию «Единая Россия».

Партийный билет чиновнице торжественно вручили в ходе конференции регионального отделения «Единой России» во Дворце культуры поселка Ростовка в Омском районе. Фадина прижала билет к сердцу и с удовольствием попозировала прессе.

Чиновница не стала задерживаться на конференции и отсидела лишь первую часть, после чего, не привлекая внимание к своей персоне, покинула мероприятие. При этом к служебному автомобилю, ранее принадлежавшему мэру Вячеславу Двораковскому, ее сопровождала охрана. Судя по всему, сразу после инаугурации и получения удостоверения мэра, Фадина обеспечила свою безопасность.

Отметим, руководителям городов и регионов по закону полагается охрана, однако далеко не все губернаторы и мэры пользуются такими привилегиями. Так, предшественник Фадиной мэр Вячеслав Двораковский передвигался свободно, безо всякого сопровождения секьюрити.

Экс-губернатор Виктор Назаров прибегал к услугам бодигардов лишь на громких публичных мероприятиях, в то время как возле бывшего руководителя региона Леонида Полежаева постоянно находились секьюрити, хотя тот старался этот факт не афишировать. Новый временный губернатор Александр Бурков также прибыл в регион с крепкими охранниками за спиной. В Омске охрана есть у нескольких депутатов Законодательного собрания, например, у Хабулды Шушубаева.

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