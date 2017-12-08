Медведев прибыл в Гомель для участия в заседании союзного Совмина
По прилету в Гомель российский премьер направился в Республиканский
По прилету в Гомель российский премьер направился в Республиканский
ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik.
Согласно программе рабочего визита российского премьера по прибытию он вместе с премьер- министром Беларуси Андреем Кобяковым посетил Республиканский
Сегодня во Дворце Румянцевых и Паскевичей в каминном зале пройдет встреча премьеров в формате один на один. В Красной гостиной премьеры проведут встречу в узком составе, а в зале торжественных приемов пройдет заседание союзного Совмина.
Как сообщил журналистами первый
Отвечая на вопрос о том, будет ли сегодня подписано соглашении о визах, он сказал: «Сейчас между сторонами идет глубокий диалог, общие принципы и подходы уже очевидны».
Реализация данного соглашения упростит получение виз гражданами третьих стран, а также вопросы миграции внутри союзного государства.