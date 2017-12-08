Медведев прибыл в Гомель для участия в заседании союзного Совмина

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Гомель, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства.

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Согласно программе рабочего визита российского премьера по прибытию он вместе с премьер- министром Беларуси Андреем Кобяковым посетил Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.

Сегодня во Дворце Румянцевых и Паскевичей в каминном зале пройдет встреча премьеров в формате один на один. В Красной гостиной премьеры проведут встречу в узком составе, а в зале торжественных приемов пройдет заседание союзного Совмина.

Как сообщил журналистами первый вице-премьер правительства Беларуси Василий Матюшевский, на заседание внесено более 20 вопросов, среди которых согласование союзного бюджета, вопросы взаимного признания виз. Матюшевский отметил, что в настоящее время все проблемные вопросы между Беларусью и Россией решены.

Отвечая на вопрос о том, будет ли сегодня подписано соглашении о визах, он сказал: «Сейчас между сторонами идет глубокий диалог, общие принципы и подходы уже очевидны».