Дума Краснокамска рассмотрит вопрос о реорганизации в городской округ 14 декабря
Сегодня в Краснокамске состоялось совместное заседание всех комиссий городской думы, посвященное созданию городского округа.
Сегодня в Краснокамске состоялось совместное заседание всех комиссий городской думы, посвященное созданию городского округа.
По данным «Ъ», объединение поддержали 10 депутатов, против высказались шесть народных избранников. По словам депутата думы Константина Самойлова, 14 декабря вопрос о создании городского округа будет рассмотрен на пленарном заседании представительного органа. До этого состоится круглый стол с участием представительных органов поселений, входящих в Краснокамский район.
Ранее объединение Краснокамска и Краснокамского района в единый городской округ поддержал губернатор Пермского края Максим Решетников. Согласно соцопросам, за объединение выступают 65% жителей территории. Ожидается, что объединительные процессы завершатся в 2018 году.