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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Дума Краснокамска рассмотрит вопрос о реорганизации в городской округ 14 декабря

Сегодня в Краснокамске состоялось совместное заседание всех комиссий городской думы, посвященное созданию городского округа.

Источник: Reuters

По данным «Ъ», объединение поддержали 10 депутатов, против высказались шесть народных избранников. По словам депутата думы Константина Самойлова, 14 декабря вопрос о создании городского округа будет рассмотрен на пленарном заседании представительного органа. До этого состоится круглый стол с участием представительных органов поселений, входящих в Краснокамский район.

Ранее объединение Краснокамска и Краснокамского района в единый городской округ поддержал губернатор Пермского края Максим Решетников. Согласно соцопросам, за объединение выступают 65% жителей территории. Ожидается, что объединительные процессы завершатся в 2018 году.

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