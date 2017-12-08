Дума Краснокамска рассмотрит вопрос о реорганизации в городской округ 14 декабря

По данным «Ъ», объединение поддержали 10 депутатов, против высказались шесть народных избранников. По словам депутата думы Константина Самойлова, 14 декабря вопрос о создании городского округа будет рассмотрен на пленарном заседании представительного органа. До этого состоится круглый стол с участием представительных органов поселений, входящих в Краснокамский район.



Ранее объединение Краснокамска и Краснокамского района в единый городской округ поддержал губернатор Пермского края Максим Решетников. Согласно соцопросам, за объединение выступают 65% жителей территории. Ожидается, что объединительные процессы завершатся в 2018 году.

