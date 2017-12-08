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14:48 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: великая эпопея модернизации «Камволя» завершена

Рассказал коллективу завода глава государства и о том, почему было принято решение о модернизации предприятия.

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Великая эпопея модернизации завода «Камволь» завершена, заявил в пятницу коллективу предприятия президент Беларуси Александр Лукашенко.

Завод по производству тканей «Камволь» модернизировали с конца 2012-го, и к концу 2017-го предприятие возобновило работу в полной силе. Посетил завод в пятницу и президент Беларуси.

Выходим на то, что хотели получить

«Приехал, чтобы поздравить вас с окончанием великой эпопеи модернизации “Камволя”. Начали мы ее давно, много копий сломали здесь. Откровенно, и судеб немало похоронили. Все было. Но, думаю, мы выходим на то, что хотели здесь получить — произвести хорошие ткани», — заявил Лукашенко сотрудникам завода.

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Президент рассказал сотрудникам предприятия о двух причинах, по которым в конце 2012-го он принял решение модернизировать «Камволь».

«Первое — здесь работали и работают люди. Значит, они должны иметь работу. Поэтому была начата модернизация этого производства. Во-вторых, нельзя было потерять школу — то, что мы умеем делать. Я считаю, это преступление, если государство умеет что-то производить, а потом это похоронит. Это плохой знак и плохой памятник для той власти», — рассказал глава государства.

Развитие «Камволя» продолжится

Впрочем, пока окончательное мнение о том, нравится ли Лукашенко работа предприятия, нет. Сам глава государства признался, что несколько раз откладывал посещение завода.

«По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Потому что мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно будет сказать, что это устоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути», — обратился к работникам завода Лукашенко.

До конца этого года «Камволь» обещает выпустить 2,3 миллиона метров ткани, а в 2018-м — в два раза больше. В реализации продукции, как ожидается, помогут турецкие предприниматели.

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