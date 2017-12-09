Мирзиёев призвал отказаться от практики коллективной ответственности

Источник: Podrobno.uz

«Известно, что при отборе кадров в государственные органы действовала оставшаяся нам от прошлого система. Из-за судимости близких родственников граждан не принимали на работу или не назначали на руководящие должности», — сказал Мирзиёев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию принятия Конституции Узбекистана.

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«Скажите, разве это справедливо? Я думаю, несправедливо. Почему за одно преступление должно отвечать целое поколение? Почему за деяния отца должны отвечать его дети или старший брат — за младшего?», — отметил глава государства.

Мирзиёев добавил, что необходимо полностью отказаться от такой «системы», которая не соответствует демократическим нормам, требованиям сегодняшнего дня.