Нижегородский областной суд переехал в новое здание на Студенческой
Судебные заседания будут проходить на новом месте с 12 декабря 2017 года.
Судебные заседания будут проходить на новом месте с 12 декабря 2017 года.
Судебные заседания Нижегородского областного суда будут проходить в новом здании по адресу улица Студенческая, дом 23 с 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает объединенная
Как отмечают в
— Гражданская и административная коллегии с 12 декабря будут отправлять правосудие в новом здании, участники этих дел уже проинформированы об этом. Рассмотрение уголовных дел будет осуществляться по индивидуальным графикам — в основном на Студенческой, однако возможны изменения, поэтому участникам лучше уточнять информацию в канцелярии, — отметили в