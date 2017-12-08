Нижегородский областной суд переехал в новое здание на Студенческой

Источник: AP 2017

Судебные заседания Нижегородского областного суда будут проходить в новом здании по адресу улица Студенческая, дом 23 с 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как отмечают в пресс-службе, пока новый адрес не отображается на карте, поэтому для ориентира необходимо использовать площадь Лядова или номер расположенного по соседству здания. Доехать до нового здания суда можно на общественном транспорте — до остановок «Площадь Лядова» или «Строительный техникум».