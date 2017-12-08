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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский областной суд переехал в новое здание на Студенческой

Судебные заседания будут проходить на новом месте с 12 декабря 2017 года.

Источник: AP 2017

Судебные заседания Нижегородского областного суда будут проходить в новом здании по адресу улица Студенческая, дом 23 с 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Как отмечают в пресс-службе, пока новый адрес не отображается на карте, поэтому для ориентира необходимо использовать площадь Лядова или номер расположенного по соседству здания. Доехать до нового здания суда можно на общественном транспорте — до остановок «Площадь Лядова» или «Строительный техникум».

— Гражданская и административная коллегии с 12 декабря будут отправлять правосудие в новом здании, участники этих дел уже проинформированы об этом. Рассмотрение уголовных дел будет осуществляться по индивидуальным графикам — в основном на Студенческой, однако возможны изменения, поэтому участникам лучше уточнять информацию в канцелярии, — отметили в пресс-службе.

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