Путин прибыл на Ямал, где обсудит проекты по производству СПГ
ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в
ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в
«Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа “Ямал СПГ” в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, а также примет участие в церемонии загрузки первого
Российский президент внимательно следит за реализацией проекта «Ямал СПГ», обсуждая его как с иностранными партнерами, так и с экономическим блоком правительства и руководством «Новатэка». Путин 3 июня посетил церемонию имянаречения танкера «Кристоф де Маржери», а еще раньше — 30 марта — участвовал в видеоконференции, которая проводилась по случаю первого захода этого танкера в порт Сабетта.
Christophe de Margerie, названный в честь погибшего в авиакатастрофе в России главы французской Total, — первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта «Ямал СПГ». Танкер способен работать при температурах до -52 градусов и преодолевать льды толщиной до 2,1 метра.
«Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути») станет первым заводом «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе