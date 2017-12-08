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16:17 (мск), источник: ТАСС

Путин прибыл на Ямал, где обсудит проекты по производству СПГ

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Ямало-Ненецкий автономный округ, где в поселке Сабетта осмотрит завод «Ямал СПГ» и проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа.

Источник: РИА "Новости"

«Глава государства осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа “Ямал СПГ” в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря, а также примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза Christophe de Margerie», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский президент внимательно следит за реализацией проекта «Ямал СПГ», обсуждая его как с иностранными партнерами, так и с экономическим блоком правительства и руководством «Новатэка». Путин 3 июня посетил церемонию имянаречения танкера «Кристоф де Маржери», а еще раньше — 30 марта — участвовал в видеоконференции, которая проводилась по случаю первого захода этого танкера в порт Сабетта.

Christophe de Margerie, названный в честь погибшего в авиакатастрофе в России главы французской Total, — первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта «Ямал СПГ». Танкер способен работать при температурах до -52 градусов и преодолевать льды толщиной до 2,1 метра.

«Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути») станет первым заводом «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018—2019 годах.

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