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16:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Товарооборот между Нижегородской областью и Кореей за девять месяцев 2017 года достиг $50 млн

Увеличение торгово-экономических показателей произошло как за счет экспорта, так и за счет импорта.

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 8 декабря состоялась встреча первого заместителя директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимира Прелова с делегацией бизнес-кругов республики Корея во главе с генеральным директором Корейского Консалтингового центра господином Кванг-Хи Шином.

Согласно озвученной на встрече информации, товарооборот Нижегородской области с республикой Корея по итогам 9 месяцев 2017 года увеличился в 1,5 раза и составил $50 млн., что превышает показатели товарооборота по итогам всего 2016 года.

Увеличение торгово-экономических показателей произошло как за счет экспорта, который вырос почти в два раза, так и за счет импорта, увеличившегося почти на 40%.

«Мы надеемся, что эта встреча поможет нам в ближайшее время организовать поставки качественных корейских продуктов на нижегородский рынок. Также мы обсудили вопросы локализации производства наших продуктов на нижегородской земле», — сказал господин Кванг-Хи Шин.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Нижегородской областью и странами ЕАЭС за девять месяцев 2017 года составил $911 млн.

Между Нижегородской областью и регионами стран ЕАЭС действуют шесть договорных документов о сотрудничестве, в том числе с Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областями республики Беларусь, с Вайоц-Дзорской областью республики Армения, с Карагандинской областью республики Казахстан.

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