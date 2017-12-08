Товарооборот между Нижегородской областью и Кореей за девять месяцев 2017 года достиг $50 млн
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Согласно озвученной на встрече информации, товарооборот Нижегородской области с республикой Корея по итогам 9 месяцев 2017 года увеличился в 1,5 раза и составил $50 млн., что превышает показатели товарооборота по итогам всего 2016 года.
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«Мы надеемся, что эта встреча поможет нам в ближайшее время организовать поставки качественных корейских продуктов на нижегородский рынок. Также мы обсудили вопросы локализации производства наших продуктов на нижегородской земле», — сказал господин
Ранее сообщалось, что товарооборот между Нижегородской областью и странами ЕАЭС за девять месяцев 2017 года составил $911 млн.
Между Нижегородской областью и регионами стран ЕАЭС действуют шесть договорных документов о сотрудничестве, в том числе с Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областями республики Беларусь, с