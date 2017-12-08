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16:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Замминистра Андрей Чибис похвалил губернатора Бориса Дубровского

Заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис похвалил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за успешную реализацию проектов «Городская среда» и переселения граждан из аварийного жилья.

Сегодня ночью замминистра прибыл в регион с рабочим визитом и на встрече с главой региона обсудил ход реализации курируемых им проектов.

Андрей Чибис поблагодарил Бориса Дубровского за личный контроль вопросов. Он отметил, что власти приняли правильное решение по строительству жилья в комплексе «Смолинский» для более 300 семей из восьми муниципалитетов, проживающий в аварийных домах.

Как уже сообщало агентство, комплекс был построен на пустующей территории берега озера Смолино в Ленинском районе Челябинска. В «Смолинский’переехали жители из Миасского, Златоустовского городских округов, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского муниципальных районов. На его возведение было направлено около 444,9 миллиона рублей, из них 142,2 миллиона рублей из средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и 302,7 миллиона рублей — из областного бюджета. «Вы выбрали правильное решение — переселили в новый дом граждан из окрестных территорий. Рядом озеро Смолино и благоустроенная территория. Все сделано качественно», — подчеркнул Андрей Чибис.

Замминистра отметил, что в области реализуются и другие интересные проекты. «Регион по всем ключевым направлениям выглядит достаточно хорошо», — констатировал Андрей Чибис.

Замминистра проинспектировал сегодня ряд объектов, в том числе дома для переселенцев из аварийного жилья в Челябинске, проекты по программе формирования комфортной городской среды и новую котельную, построенную в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства в Копейске.

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