Игорь Додон проведет пресс-конференцию по итогам года на посту Президента РМ
Президент Республики Молдова Игорь Додон, проведет 12
Президент Республики Молдова Игорь Додон, проведет 12
Сообщаю, что 12 декабря 2017 года в 11:00 в Государственной резиденции (Н. Йорга, 23), я проведу диалог со средствами массовой информации в широком формате, в котором подведу итог своей деятельности в течение года на посту Президента Республики Молдова.
Прошу задавать ваши вопросы в соцсети или присылать их на адрес электронной почты pressa@prm.md. Отвечу на все вопросы, — сообщил Игорь Додон.