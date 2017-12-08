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20:51 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон проведет пресс-конференцию по итогам года на посту Президента РМ

Президент Республики Молдова Игорь Додон, проведет 12 декабря пресс-конференцию по итогам года работы на посту главы государства.

Источник: Actualitati.md

Сообщаю, что 12 декабря 2017 года в 11:00 в Государственной резиденции (Н. Йорга, 23), я проведу диалог со средствами массовой информации в широком формате, в котором подведу итог своей деятельности в течение года на посту Президента Республики Молдова.

Прошу задавать ваши вопросы в соцсети или присылать их на адрес электронной почты pressa@prm.md. Отвечу на все вопросы, — сообщил Игорь Додон.

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