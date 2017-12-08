Игорь Додон проведет пресс-конференцию по итогам года на посту Президента РМ

Сообщаю, что 12 декабря 2017 года в 11:00 в Государственной резиденции (Н. Йорга, 23), я проведу диалог со средствами массовой информации в широком формате, в котором подведу итог своей деятельности в течение года на посту Президента Республики Молдова.