Правительство Польши официально ушло в отставку
ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство Польши во главе с Беатой Шидло официально ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство Польши во главе с Беатой Шидло официально ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Президент Анджей Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки и одновременно поручил ей руководить правительством до формирования нового кабмина.
При этом Дуда высоко оценил работу Шидло.
Госпожа премьер, большое спасибо. Большое спасибо за работу в течение двух лет. Вы отдали Польше много сил.
«Только тот, кто видел вблизи вашу работу, знал, как она была трудна, каких усилий требовала: и физических, и психических», — добавил Дуда.
Особо президент отметил роль Шидло в проведении социальных реформ. «Ни один премьер Польши не может гордиться такими трудными и одновременно с успехом проведенными социальными реформами», — сказал он.
«Это была хорошая служба. Я уверен, что в анналах истории Польши вы будете записаны большими буквами», — заключил президент.
В соответствии с законодательством,
Обращаясь к Моравецкому, президент напомнил, что тот «два года в качестве
«Надеюсь, что он скоро представит состав совета министров, и, может, на будущей неделе в сейме будет представлена его программа», — сказал Дуда.
Голосование о доверии новому кабинету министров запланировано в парламенте на 12 декабря.
Комитет принял отставку и выбрал кандидатом на пост премьера Моравецкого. При этом, по словам замглавы комитета Рышарда Чарнецкого, Шидло останется в «правительственной команде» и займет «важный пост в совете министров».