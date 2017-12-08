Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Названа самая пьющая страна Европы
СМИ: Мутко поменял имя на Виталий, окончив морской ПТУ
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Набиуллина арестовали на 2 месяца
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Лавров не ответил на выкрик американской журналистки — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
8Поклонение Ким Чен Ыну
19:23 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Польши официально ушло в отставку

ВАРШАВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство Польши во главе с Беатой Шидло официально ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2017

Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Президент Анджей Дуда вручил Шидло акт о принятии отставки и одновременно поручил ей руководить правительством до формирования нового кабмина.

При этом Дуда высоко оценил работу Шидло.

Госпожа премьер, большое спасибо. Большое спасибо за работу в течение двух лет. Вы отдали Польше много сил.
Анджей Дуда
Президент Польши

«Только тот, кто видел вблизи вашу работу, знал, как она была трудна, каких усилий требовала: и физических, и психических», — добавил Дуда.

Особо президент отметил роль Шидло в проведении социальных реформ. «Ни один премьер Польши не может гордиться такими трудными и одновременно с успехом проведенными социальными реформами», — сказал он.

Читайте также
Глава Евросовета заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»

«Это была хорошая служба. Я уверен, что в анналах истории Польши вы будете записаны большими буквами», — заключил президент.

В соответствии с законодательством, премьер-министра назначает президент. На этот пост Дуда выдвинул вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого, которому поручил сформировать новое правительство.

Обращаясь к Моравецкому, президент напомнил, что тот «два года в качестве вице-премьера занимался государственными финансами», и выразил надежду, что он «также успешно будет делать это на посту премьера».

«Надеюсь, что он скоро представит состав совета министров, и, может, на будущей неделе в сейме будет представлена его программа», — сказал Дуда.

Голосование о доверии новому кабинету министров запланировано в парламенте на 12 декабря.

Шидло накануне вечером подала прошение об отставке в политический комитет правящей партии "Право и справедливость".

Комитет принял отставку и выбрал кандидатом на пост премьера Моравецкого. При этом, по словам замглавы комитета Рышарда Чарнецкого, Шидло останется в «правительственной команде» и займет «важный пост в совете министров».

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стала известна реакция Собчак на решение Путина участвовать в выборах
'Кричите громче': Лавров пошутил над журналисткой из США
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
РЖД рассказала, кто имеет право сидеть на нижних полках в поезде
Тысячи посылок без ИНН застряли на российской таможне
Неизвестный отправил Трампу ссылку на взломанные Wikileaks файлы
Мутко оказался не Виталием
В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом, 5 человек погибли
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь