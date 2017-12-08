CNN: Трампу и его помощникам предлагали доступ к архивам WikiLeaks
По данным телекомпании, президент США, его старший сын и ряд помощников получили письмо, в котором говорилось, что документы якобы хранились в интернете в зашифрованном виде.
По данным телекомпании, президент США, его старший сын и ряд помощников получили письмо, в котором говорилось, что документы якобы хранились в интернете в зашифрованном виде.
Отправитель назвался Майком Эриксоном. Впрочем, личность этого человека установить не удалось, отмечает CNN. В своем послании он указал, что документы якобы хранились в интернете в зашифрованном виде, и для доступа к ним предлагал предоставить специальный ключ.
О каких именно документах идет речь, в материале CNN не указывается. Как отмечает телеканал, письма были переданы членам Конгресса, расследующим предполагаемый сговор между представителями Трампа и РФ. Вопросы на эту тему законодатели задавали
CNN добавляет, что послание было получено спустя два месяца после того, как неизвестные хакеры взломали сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, и за месяц до того, как WikiLeaks начала публиковать их содержимое. Телекомпания отмечает, что через несколько недель после получения письма
В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее Wikileaks, которая опубликовала эти материалы. В США неоднократно звучали утверждения, что ко взлому серверов НКДП якобы причастна Россия.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в