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19:05 (мск), источник: ТАСС

CNN: Трампу и его помощникам предлагали доступ к архивам WikiLeaks

По данным телекомпании, президент США, его старший сын и ряд помощников получили письмо, в котором говорилось, что документы якобы хранились в интернете в зашифрованном виде.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Нынешний президент США Дональд Трамп, его старший сын и ряд помощников получили в сентябре прошлого года, в разгар предвыборной кампании, электронные письма, автор которых предлагал предоставить им доступ к документам, попавшим в распоряжение организации WikiLeaks. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Отправитель назвался Майком Эриксоном. Впрочем, личность этого человека установить не удалось, отмечает CNN. В своем послании он указал, что документы якобы хранились в интернете в зашифрованном виде, и для доступа к ним предлагал предоставить специальный ключ.

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О каких именно документах идет речь, в материале CNN не указывается. Как отмечает телеканал, письма были переданы членам Конгресса, расследующим предполагаемый сговор между представителями Трампа и РФ. Вопросы на эту тему законодатели задавали Трампу-младшему во время закрытых слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей в среду. Сын президента заявил, что не помнит про это письмо и не предпринимал никаких действий, чтобы связаться с отправителем.

CNN добавляет, что послание было получено спустя два месяца после того, как неизвестные хакеры взломали сервера Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, и за месяц до того, как WikiLeaks начала публиковать их содержимое. Телекомпания отмечает, что через несколько недель после получения письма Трамп-младший вступил в переписку с представителями WikiLeaks, о чем ранее сообщили СМИ. Впоследствии сын президента подтвердил эту информацию и опубликовал переписку.

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее Wikileaks, которая опубликовала эти материалы. В США неоднократно звучали утверждения, что ко взлому серверов НКДП якобы причастна Россия.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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