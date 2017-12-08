Россия и Беларусь начнут обмениваться данными о невыездных

«Был подписан Протокол между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке обмена сведениями о гражданах Республики Беларусь и Российской Федерации, в отношении которых действуют ограничения на выезд», — сказали в пресс-службе МВД.