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21:20 (мск), источник: Sputnik.by

Россия и Беларусь начнут обмениваться данными о невыездных

Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Министерства внутренних дел Беларуси и России подписали в Гомеле протокол об обмене данными по невыездным гражданам Союзного государства, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского ведомства.

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Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.

«Был подписан Протокол между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке обмена сведениями о гражданах Республики Беларусь и Российской Федерации, в отношении которых действуют ограничения на выезд», — сказали в пресс-службе МВД.

Там также сообщили, что подписи под протоколом поставили заместители министров: с белорусской стороны — Николай Мельченко, с российской — Александр Горовой.

Документом установлены порядок обмена сведениями между министерствами, форма передачи данных и перечень персональной информации о белорусах и россиянах, которым ограничен выезд за границу.

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