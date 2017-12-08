Россия и Беларусь начнут обмениваться данными о невыездных
Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.
Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Министерства внутренних дел Беларуси и России подписали в Гомеле протокол об обмене данными по невыездным гражданам Союзного государства, сообщили Sputnik в
Подписание документа прошло в Гомеле в пятницу 8 декабря в рамках заседания Совета министров СГ.
«Был подписан Протокол между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке обмена сведениями о гражданах Республики Беларусь и Российской Федерации, в отношении которых действуют ограничения на выезд», — сказали в пресс-службе МВД.
Там также сообщили, что подписи под протоколом поставили заместители министров: с белорусской стороны — Николай Мельченко, с российской — Александр Горовой.
Документом установлены порядок обмена сведениями между министерствами, форма передачи данных и перечень персональной информации о белорусах и россиянах, которым ограничен выезд за границу.