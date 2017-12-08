Армия Израиля объявила о перехвате ракеты из сектора Газа

Ситуация на границах Израиля с палестинскими территориями обострилась после решения президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим израильской столицей. Вскоре после этого начались столкновения израильской армии с арабским населением Восточного Иерусалима, сектора Газа и западного берега реки Иордан.

Участники акций начали забрасывать израильских солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью, в ответ на это был использован слезоточивый газ и резиновые пули. В ряде случаев применялось и боевое оружие. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 245 человек, известно также об одном погибшем. Кроме того, акции протеста против решения Трампа прошли и в ряде других исламских стран, в том числе Турции, Египте, Пакистане и Иордании.